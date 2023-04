El Gobierno cubano anula el tradicional desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución

No habrá este año la habitual gran concentración en la Plaza de la Revolución de La Habana para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo. En su lugar, informó este martes el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, la sede será el Malecón de la capital y se multiplicarán pequeños actos en otros municipios. La razón es, en palabras del funcionario, "la compleja situación económica por la que está atravesando nuestro país y de manera particular las limitaciones con el aseguramiento del combustible".

Ello ha llevado, explicó el funcionario, a una "reformulación" del festejo –cuyos fastos también se suspendieron durante la pandemia de covid-19– "manteniendo su conmemoración, pero en condiciones de racionalidad y máxima austeridad".

Así, desde ayer lunes, detalló Guilarte de Nacimiento, hasta el próximo 29 tendrá lugar una "jornada nacional" (sic) para celebrar el Primero de Mayo, supliendo "esa gran movilización utilizando como tradicionalmente lo hacíamos los medios de transporte" con "la participación del pueblo en actos de las comunidades, bateyes, consejos populares, centros laborales y estudiantiles". De estos eventos, aseguró el secretario de la CTC, ya se han realizado en el país más de 3.000.

En el acto del Malecón, entre las calles 23 y 19, en Plaza de la Revolución, desde las 7 de la mañana, se convoca a los habitantes de los municipios de Cerro, La Habana Vieja, Centro Habana, Playa y Plaza de la Revolución, mientras que el resto acudirán a "lugares emblemáticos de la historia de sus respectivos municipios".

En total, explican los medios oficiales, son 164 municipios del país en los que se realizarán los actos "de forma simultánea" y "con toda racionalidad".

La escasez de gasolina ha aumentado en la Isla hasta tal punto que las autoridades han tenido que salir públicamente a ofrecer excusas. Pese a la llegada de tanqueros con todo tipo de hidrocarburos en los principales puertos del país, el director de Cuba Petróleo (Cupet), Néstor Pérez Franco, insistió en que la Isla tiene problemas con las importaciones de combustible, al tiempo que desmintió el rumor de que el régimen está exportando gasolina con el objetivo de conseguir divisas.

Las excusas no satisfacen a la población, que ve, por un lado, las colas infinitas en los servicentros y, por otro, las grandes avenidas vacías de vehículos. En las calles, muchos elucubraban en días pasados, cuando ha arreciado la crisis, si las autoridades no estarían guardando el combustible para el Primero de Mayo. Queda claro que no. No hay gasolina ni para una de las celebraciones más emblemáticas de la Revolución.

