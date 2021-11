El Gobierno cubano libera a Daniela Rojo, pero detiene en su escuela a un menor de 15 años

Daniela Rojo fue liberada este miércoles, según confirmó la propia activista vía telefónica a 14ymedio en una breve conversación.

La joven, moderadora de la plataforma Archipiélago y artífice de la iniciativa para el 15N en Guabanacoa, llevaba cinco días desaparecida y el colectivo al que pertenece había presentado un recurso de habeas corpus horas antes para reclamar su situación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de La Habana. Durante las protestas del 11 de julio, Rojo ya estuvo detenida un mes.

En el texto, se subrayaba el rechazo de la Policía a facilitar el lugar de su detención y que ella no se había podido comunicar con sus familiares. "No aparece registrada como detenida en ningún acta de detención de las unidades de la Policía a las que se ha llamado para conocer su paradero".

Archipiélago indica también que Rojo no es autora de "delito alguno" y que no existía ninguna "denuncia en su contra, ni orden de arresto". Además, la plataforma indicaba que se ignoraba su estado de salud física y mental, y que su integridad personal corría peligro "al no contar con seguridad jurídica alguna".

Tras su liberación, el activista Mag Jorge Castro celebró en twitter la situación e invitó a seguir exigiendo la misma resolución para otros casos. "Daniela Rojo está libre y con sus dos pequeños... la presión funciona, ahora vamos a por los otros... quedan cientos".

Sin embargo, pocos minutos después él mismo informaba de la detención de Rainel Rodríguez. El activista de 15 años, que gestiona el canal Lunatico Debates y es fundador de Alianza Juvenil Libertaria (ALJ), fue aparentemente conducido a un Centro de Investigación en Matanzas.

Según su relato, el muchacho fue avisado en torno a las 11 de la mañana por un maestro de su escuela, que le pidió que lo acompañara. A continuación, lo montaron en una patrulla "Hasta estos momentos no ha sido liberado. Tiene solo 15 años, es un niño al que marcarán de por vida, ¡cobardes!", escribió el activista.

La ALJ informó a medianoche de la situación en que supuestamente se encuentra su líder a través de Twitter. "Nuestro compañero, Reniel, se encuentra en el EFI (Escuela de Formación Integral). Estos centros son dirigidos por el Ministerio del Interior, donde se asegura un completo adoctrinamiento y cambio de conducta para los jóvenes. Su cabeza fue rapada y sólo tiene acceso a una llamada", escribieron.

Este jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, hizo público un balance según el cual se produjeron "más de 400 acciones represivas" en la Isla durante la última semana.

Entre ellas se calculan desde el viernes unas 120 retenciones domiciliarias con vigilancia policial, 62 citaciones a estaciones policiales, 50 actos de amenazas y casi 90 detenciones, así como 14 actos de repudio y 35 cortes de los servicios de Internet.

El organismo ha puesto de manifiesto en un comunicado la importancia de poner el foco de atención en "las víctimas del régimen", y exige la liberación de todas aquellas personas que hayan sido detenidas por "ejercer los derechos a la libertad de expresión y manifestación".

El Observatorio ha pedido a la Unión Europea que las actuaciones del Gobierno, presidido por Miguel Díaz-Canel, tengan "consecuencias políticas". "Reiteremos nuestro llamado a que se activen los mecanismos contemplados en el Acuerdo de Diálogo Político de la UE con Cuba", reclama.

Además de las detenciones relacionadas con el 15N, la ONG de asesoría jurídica Cubalex repasó este miércoles la situación de los detenidos a raíz de las protestas del 11J, que situó en 1.271. De ellos, al menos 659 siguen en prisión, 42 han sido condenados en juicios sumarios y 8 en juicios ordinarios.

Para 269 personas más, según el informe, hay peticiones de prisión que van desde uno a 30 años de prisión. Cubalex considera especialmente preocupante "la utilización de la figura de sedición para imponer sanciones ejemplarizantes al menos a 122 personas".

