Golpeados y arrestados por la policía varios vecinos de un derrumbe en Centro Habana

Una reunión entre un funcionario oficial y los vecinos del derrumbe de la calle Lucena, en Centro Habana, terminó con la intervención de la policía que arrestó con violencia a varios de los residentes del inmueble de tres pisos que se desplomó el pasado 14 de octubre, según confirmó 14ymedio en el lugar de los hechos.

"Después de un mes desde que se cayó el edificio, nos avisaron que un funcionario del Partido quería reunirse con nosotros en las escuela primaria que está al doblar, en la calle San Miguel", cuenta una de las damnificadas por el derrumbe. "Habíamos estado exigiendo una respuesta porque aquí hay gente que lleva semanas en la calle bajo lluvia, sol y sereno".

"Los jefes no dieron la cara, sino que mandaron a un mensajero cualquiera para convencernos de que nos vayamos de aquí y que no sigamos exigiendo ni protestando porque ninguna institución nos ayuda, pero aquí la gente no se va a callar porque lo que estamos viviendo ya no puede ser peor. Parte de la pandemia y hasta una tormenta tropical las hemos pasado aquí", explica la mujer.

Desde que ocurrió el derrumbe, los residentes del inmueble han pasado días enteros en la calle, a la intemperie y rodeados por un fuerte operativo policial. Durante la primera semana, los uniformados incluso impedían el paso de personas que no tuvieran en su carné de identidad la dirección de la cuadra. Las labores de retirada de los escombros todavía no han concluido, una demora que las brigadas oficiales achacan a las lluvias de las últimas semanas.

En la reunión de este sábado, el funcionario, que no ha sido identificado, solo ofreció justificaciones y reiteró los llamados a la calma. Los vecinos repitieron sus reclamos de poder optar por casas o locales estatales vacíos, en lugar de ser trasladados a un albergue, con malas condiciones y donde podrían pasar décadas hasta lograr una vivienda. Exigieron, especialmente, una respuesta inmediata para las familias con niños pequeños.

"El funcionario vino con muchos policías y algunos estaban agresivos desde el principio. Uno de ellos se paró delante de un joven que no había hecho nada y le dijo con tremenda grosería que le estaba mirando la cara y que lo veía un poco alterado, pero en realidad el muchacho ni se había movido del lugar", explica otra vecina.

"Aquí repartieron golpes por todos lados, hasta las mujeres cogieron golpe", lamenta una jubilada que ha ayudado con alimentos a las familias durante los días que han pasado a la intemperie. "Nadie me lo cuenta, que yo lo vi", explica la mujer que consuela a una joven, hermana de uno de los jóvenes arrestados.

"Mi hermano no se mete con nadie, es un muchacho bueno, pero esta mañana desde que el funcionario comenzó a hablar y nosotros a decirle nuestras preocupaciones, se veía que la policía estaba con ganas de dar un escarmiento, se les veía con ganas de dar golpe", detalla la joven que teme dar el nombre de su hermano por temor a mayores represalias.

"El funcionario dice que nosotros somos unos inconformes, que ellos no tienen casas para regalar", recuerda la mujer. "Ya hace una semana algunos de nosotros fuimos a hablar con un funcionario del Instituto Nacional de Vivienda, pero lo que hizo fue regañarnos por haber dado testimonio a los periodistas independientes y por quedarnos acampando frente a nuestro edificio”.

"Pero si no nos quedamos aquí nos roban lo poco que nos queda bajo los escombros”, lamenta la mujer quien solo ha podido recuperar unos pocos enseres de cocina muy maltratados por el desplome del inmueble. “No los policías que deben vigilar el lugar para evitar que nos roben nuestras pertenencias han hecho bien su trabajo, aquí todo el mundo se ha lavado las manos con nosotros”.

"No nos van a dar nada, con tantos instituciones y locales estatales vacíos que hay en esta ciudad o que apenas se usan. Por aquí mismo hay varios espacios dedicados a los CDR o a los núcleos del Partido, tiendas y cines cerrados o empresas que no producen nada que al menos tienen su techo, pero ellos prefieren que estén así antes de dárselos al pueblo", consideran un jubilado que también lo perdió todo.

