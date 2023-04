Granizo, inundaciones y fuertes vientos por una tormenta "atípica" en La Habana

Una fuerte y atípica tormenta descargó la madrugada de este jueves pedruscos de granizo sobre La Habana y produjo inundaciones no solamente en varios municipios de la capital y en otros lugares del oeste de la Isla.

Para Lydia, vecina de Centro Habana, lo de menos fueron los gruesos pedazos de hielo que le quitaron el sueño y casi rompen los vidrios de sus ventanas. Los tanques del edificio donde vive, que se encuentran justo encima de su cuarto, se desbordaron, llevándose por delante unas precarias tuberías que tenía su vecino instaladas. Toda el agua cayó en su departamento, que se encuentra en precarias condiciones.

"Fue horrible, en la misma puerta del baño me estaba cayendo una cascada en la cabeza cuando entré", cuenta a este diario mientras mueve sus equipos electrónicos a terreno seco, sobre la mesa del comedor, donde asegura haber pasado la noche, sobre una manta en el piso.

Ha dado ya el mediodía y el plomero que prometió mandar el vecino, que no se encuentra en su casa por estar trabajando, aún no llega. "Qué voy a hacer", se mesa los cabellos la mujer, "yo no me puedo subir ahí arriba, no sé cómo arreglar este desastre".

"Esto no tiene solución, esto está desbaratado, habría que tumbarlo y levantarlo de nuevo, pero por más que nos quejamos, el Estado no hace nada"

Lo peor, teme, es que en la próxima tormenta, las bases de los depósitos, en las que se observan gruesas grietas, cedan y se les desplome el techo: "Esto no tiene solución, esto está desbaratado, habría que tumbarlo y levantarlo de nuevo, pero por más que nos quejamos, el Estado no hace nada".

Según el meteorólogo Alejandro Adonis, una nube tormentosa "aislada" se movió sobre La Habana desde el Estrecho de Florida "en una trayectoria inusual del noroeste al sureste" y "produjo intensa actividad eléctrica, caída de granizos de gran tamaño y vientos fuertes", poco antes de las 5:30 de la mañana.

La prensa oficial ratificó este diagnóstico y detalló que la tormenta "produjo la caída de abundantes granizos" de hasta cinco centímetros de diámetro en varios municipios, entre ellos Regla, Plaza de la Revolución, Centro Habana, San Miguel del Padrón y La Habana Vieja.

Además, hubo fuertes rayos y en la estación meteorológica de Casablanca se registraron rachas de viento de entre 55 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas de madrugada tomaron desprevenidos a muchos que se despertaron ya cuando los daños en ventanas y puertas eran evidentes. Algunas tejas de zinc y tapas de tanques de agua se convirtieron en verdaderos bólidos en la oscuridad.

En Sancti Spíritus, Escambray publicó el caso de la comunidad de San Pedro, a unos 30 kilómetros de Trinidad, donde la tormenta produjo derrumbes en una decena de viviendas y en una escuela primaria.

Las autoridades no reportaron heridos, pero, prosigue el diario provincial, "al intercambiar con los vecinos conocieron la angustia vivida la víspera ante los fuertes vientos y las descargas eléctricas".

Además, advierten de que la cifra de daños "puede aumentar en la medida en que se llegue otros asentamientos cercanos".

