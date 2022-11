La Guiteras resucitó unas horas antes de apagarse de nuevo

La termoeléctrica Antonio Guiteras no duró más de unas horas conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La Unión Eléctrica de Matanzas, donde está ubicada la central, envió un mensaje a través de su canal en Telegram la tarde de este domingo para advertir de la nueva salida "imprevista" de la mayor planta del país por un "desbalance provocado por disparos en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que activó la protección y sacó de servicios a la unidad".

En el anuncio, la empresa añade que los técnicos trabajan para reincorporar al sistema la mayor central del país, a la que califican de "puntal del sistema eléctrico cubano", pese a que en lo que va de año ha parado más días de los que ha trabajado. La Guiteras tenía que haber vuelto a generar electricidad tras doce días parada por una "falla tecnológica". Su anterior salida del sistema se produjo el 5 de noviembre, por averías en los calentadores de aire regenerativos.

"No se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, eso es lo que sucede con las termoeléctricas de nuestro país. No han terminado de zurcir un roto y ya tienen un descosido"

"No se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, eso es lo que sucede con las termoeléctricas de nuestro país. No han terminado de zurcir un roto y ya tienen un descosido", reaccionaba en Facebook una lectora de la página de Radio Ciudad del Mar, la emisora de Cienfuegos. La mayoría de los usuarios reaccionaron molestos por la escasa difusión de la noticia, que no ha sido publicada en la prensa oficial por el momento.

"Realmente no se entiende, si no tiene las condiciones para prestar servicio, pues no se desgasten más, llevamos meses en la misma noticia, arranca y no te da tiempo a enterarte y ya salió de nuevo de servicio. Ya a mi, no me motivan ninguna de las dos cosas", añadía otro. "Nada más parecido al cuento de la buena pipa, nunca se acaba y agota al más paciente y al más ecuánime".

La central no ha dado tregua en lo que va de año a las autoridades, que ya no saben cómo lidiar con la situación de una central que se ha convertido en el símbolo de la absoluta debacle del sistema energético.

A su situación se une la de otras plantas, porque tampoco están en servicio las unidades 4 y 5 de la Antonio Maceo de Santiago de Cuba, la 3 de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, la unidad 5 de Nuevitas.

Los problemas eléctricos han repercutido, de forma no aclarada por el Consejo Electoral Nacional (CEN) en la "prueba dinámica" realizada este domingo antes de las elecciones municipales del próximo 27 de noviembre. También se produjo la "ausencia de autoridades de mesas", añadió el CEN sin dar más detalles.

En el ejercicio participaron más de 180.000 personas que formaron parte del personal electoral, 1.400 supervisores y unos 24.000 colaboradores, según Granma, que agregó la persistencia de "problemas con el combustible" y que "no se localizaban las urnas en todos los colegios", dijo el CEN.

"También faltaron por exponer fotos y biografías de candidatos en las circunscripciones. Se prevé en esta semana solucionar todas las problemáticas identificadas", concluyó Alina Balseiro Gutiérrez, presidenta del CEN, citada por Granma.

La prueba se inició a las 7 de este domingo y terminó dos horas más tarde en 23.480 colegios electorales en las 12.427 circunscripciones del país

La prueba se inició a las 7 de este domingo y terminó dos horas más tarde en 23.480 colegios electorales en las 12.427 circunscripciones del país.

Con esta situación como telón de fondo, Miguel Díaz-Canel llegó a Moscú este domingo para encontrarse con su homólogo ruso, Vladimir Putin , después de una larga escala en Argelia, en su búsqueda desesperada de petróleo, trigo y fertilizantes.

Díaz-Canel, que ha mostrado al Kremlin su apoyo desde el inicio de la campaña militar rusa en Ucrania, visitó por última vez este país en 2019. Por su parte, Putin visitó la isla nada más llegar al poder en el año 2000 y hace unos años condonó casi toda la deuda externa contraída por Cuba con la URSS.

El gobernante cubano logró en Argelia la cancelación de los intereses pendientes de la deuda de Cuba y el aplazamiento de su reembolso "hasta nuevo aviso" para aliviar el impacto económico que sufrió la Isla debido a la pandemia.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.