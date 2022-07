La Habana retira las guaguas belgas y las acondicionará ante las quejas por el calor insoportable

La empresa provincial de transportes de La Habana afirmó que las guaguas belgas mejorarán su sistema de climatización. Apenas había pasado media hora desde que 14ymedio publicó una crónica relatando el viaje que hizo uno de nuestros reporteros y en el que constató que el agobiante calor que hace en los vehículos no era rumor sin fundamento circulando por las redes sociales, las autoridades emitieron la nota informativa avisando de próximos cambios.

El mensaje afirma que "a pesar de desconocerse elementos básicos de la operación de estos equipos, el día 4 de julio comenzó la explotación de 5 ómnibus articulados por la ruta P12 y 5 ómnibus rígidos por la ruta P16". No obstante sostiene que el problema de la climatización "ya se había identificado con anterioridad".

Para resolver el problema, "se está trabajando a partir del acoplo de ventanillas de los ómnibus del desarme. Se pretende cambiar 3 ventanas a los carros rígidos y a los articulados 5; además del sistema de ventilación actual", detalla la nota, reproducida por la prensa oficial.

No queda claro en qué consiste "el sistema de ventilación actual", ya que algunos usuarios sospechan que se ha desconectado el aire acondicionado para ahorrar combustible.

La empresa señala que la mala situación del transporte es lo que motivó la rápida puesta en marcha de los vehículos a la vez que se adaptan al clima de la Isla. "El aire acondicionado que disponen no soporta las altas temperaturas del país", especifica la información, una afirmación que ha generado molestias entre los usuarios que conocen los ómnibus de muchas ciudades en el mundo en los que se alcanzan altas temperaturas sin que por ello el aire acondicionado deje de funcionar.

"¿Que el aire no enfría por el calor que hace en Cuba? Como si en Bélgica las temperaturas no alcanzaran casi 40 grados... ¿Y allá los buses no paran, hacen viajes directos? ¿Como las Yutones?"

"Aquí en New York los autobuses paran en cuanta parada hay y no por eso pierden el aire acondicionado, por favor inventense otra cosa", dice un usuario en Facebook. La empresa había desdeñado las opiniones precedentes argumentando, además, que el abrir y cerrar de puertas disminuye la efectividad de la climatización, un dato no del todo exacto. "¿Que el aire no enfría por el calor que hace en Cuba? Como si en Bélgica las temperaturas no alcanzaran casi 40 grados... ¿Y allá los buses no paran, hacen viajes directos? ¿Como las Yutones?", reaccionó otro.

La empresa aprovechó para explicar que, cuando se hayan resuelto los problemas de la climatización se incorporarán más equipos, "hasta llegar a 16 en explotación; 9 por la línea P12 y 7 por el P16".

Los ómnibus fueron fabricados en el año 2007 y, aunque "llevan 14 años de explotación", están bien conservados y tienen "un alto nivel tecnológico", han presentado averías técnicas, que "se trabaja en solucionar", explican.

Las 29 guaguas llegaron el pasado 24 de junio a la capital cubana y fueron recibidas por Luis Carlos Góngora, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, y el embajador belga, Jean-Jaques Bastien, que se fotografiaron junto a la bandera del país europeo.

El funcionamiento comenzó este lunes y las quejas se multiplicaron rápidamente por las redes. Los pasajeros se quejaban de que, por la rejilla, el aire que salía era suave y caliente, como si el sistema estuviera en modo ventilación y no refrigeración. "Estas guaguas no son para aquí", repetían algunos viajeros este martes, probablemente ajenos a que, en la mayoría de los países que tienen vehículos con aire acondicionado, este cumple con la función para la que ha sido diseñado. Aunque en la calle las temperaturas superen los 40 grados.

