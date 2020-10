"La Iglesia sí se tiene que meter en política”, clama un sacerdote en La Habana

La homilía del padre Jorge Luis Pérez Soto, párroco de San Francisco de Paula, en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana, el pasado domingo, fue algo inédito, según numerosos comentarios publicados en las redes sociales.

La lectura era conocida incluso para los no creyentes: el pasaje del Evangelio donde fariseos, contrarios a la ocupación romana, y herodianos, partidarios de la misma, se unen para comprometer a Jesús con la pregunta "¿se deben pagar impuestos al César?" y este les responde "den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

El dicho, que alude a la separación entre el poder celestial y el poder terrenal, se ha interpretado a menudo para justificar que la Iglesia no debe inmiscuirse en asuntos políticos. Sin embargo, Pérez Soto le dio un sentido completamente opuesto.

"Yo no sé si hemos comprendido exactamente qué es lo que ha querido decir Jesús con la frase", comenzó su sermón el sacerdote, quien repasó con sorna el pasaje añadiendo ecos reconocibles en el presente cubano: "Si Jesús dice que es lícito pagar el impuesto al César, lo van a llamar vendepatria, traidor, imperialista, porque se va a vender al Imperio romano, porque el pueblo está hasta las heces del Imperio romano que le saca los recursos. Si Jesús dice no, no es lícito pagar el impuesto al César, va a ser tenido por disidente político por la autoridad competente y va a ser buscado y probablemente sea juzgado".

"Cuando la Iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos, que son contrarios al Evangelio de dignidad de Jesucristo, la Iglesia tiene que decir: esto no va bien, esto traiciona al ser humano"

"A veces la gente dice: la Iglesia no se tiene que meter en política. Perdón: la Iglesia sí se tiene que meter en política", dijo. "Cuando la Iglesia ve cosas, actitudes, planteamientos, que son contrarios al Evangelio de dignidad de Jesucristo, la Iglesia tiene que decir: esto no va bien, esto traiciona al ser humano".

Y apostilló: "El católico no puede ser apolítico, esa es una palabra mentirosa que de lo único que habla es de cobardía. El cristiano está invitado por Dios a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".

El párroco recordó que el proverbio se ha esgrimido para indicar que Jesús se mostró "astuto" y "poco comprometido". "¡Qué pésima interpretación!", aseveró. "La respuesta de Jesús dice algo más. Para empezar, afirma algo: el César no es Dios".

Y prosiguió: "Cuando un gobernante no está dispuesto a dimitir, no está dispuesto a quitarse de enmedio por el bien común, por el bien de su pueblo, por el bien de su sociedad, ese César es un tirano".

Citando a Francisco de Vitoria, a san Francisco de Paula y al Concilio Vaticano II, referentes del humanismo cristiano, el padre Jorge Luis argumentó que la autoridad política existe para servir a los pueblos. "Si al César le corresponde obediencia, servirlo, acompañarlo, porque es un buen César, eso es lo que hay que darle. Si al César le corresponde lucha, cantarle la verdad, decirle eres un tirano, eso es lo que hay que hacer".

"Pa' lo que sea. Se acuerdan de esa consignita, ¿verdad?", preguntó a los fieles, en clara alusión al lema al servicio de Fidel Castro. "¡Eso solamente se le puede decir a Dios!", sentenció.

"Pa' lo que sea. Se acuerdan de esa consignita, ¿verdad?", preguntó a los fieles, en clara alusión al lema al servicio de Fidel Castro. "¡Eso solamente se le puede decir a Dios!"

La homilía del sacerdote ha sido muy difundida por fieles en Cuba y la diáspora. "Como el padre Jorge Luis hay muchos en Cuba. Los conozco. Forman ciudadanos desde el púlpito cada domingo", dijo en Facebook Osvaldo Gallardo González, un católico cubano que reside en Miami.

La Iglesia católica en Cuba ha tenido una larga tradición de denuncia de la realidad social, que se acentuó a inicios de los años sesenta, cuando fue claro el giro marxista del Gobierno de Fidel Castro. Entonces, los obispos cubanos publicaron una serie de cartas que denunciaban los fusilamientos, las expropiaciones y el acoso a los fieles.

En 1993 los obispos publicaron la carta " El amor todo lo espera" donde denunciaban el actuar de la Seguridad del Estado, la miseria y la falta de libertades políticas en Cuba. El entonces gobernante Fidel Castro reaccionó convocando marchas contra la Iglesia. En 2013 los obispos publicaron "La esperanza no defrauda", un duro análisis de la realidad nacional donde repiten muchas de las críticas expuestas veinte años antes.

"Hay una serie de nuevos sacerdotes que tienen muy clara su misión profética: anunciar a Jesucristo y denunciar a los poderes de este mundo", dice un sacerdote católico que trabaja en la Isla y que prefiere no ser identificado por temor a represalias del Gobierno contra su comunidad.

"Muchas veces los laicos esperan que los sacerdotes levanten la voz por ellos. Exigen a la Iglesia que se enfrente al Gobierno, pero ellos no quieren hacer nada. Son los creyentes quienes deben cambiar el orden político injusto", agrega y subraya la necesidad "muy clara" de un cambio.

________________________