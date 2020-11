Indignación por excluir el número 6 de Antonio Pacheco del estadio de Santiago de Cuba

Una ola de indignación ha causado en la afición beisbolera cubana, la exclusión del número 6 perteneciente al pelotero Antonio Pacheco, en un homenaje que prepara el estadio Guillermón Moncada, de Santiago de Cuba para el próximo Juego de las Estrellas. El jugador trabaja como entrenador en ligas menores con la franquicia de los Yankees de New York y su nombre ha sido borrado de los anales deportivos oficiales.

La denuncia de que el número 6 no aparece entre las pegatinas colocadas sobre el banco del home club santiaguero, la hicieron varios usuarios en redes sociales y fue retomada por el periodista independiente Michel Contreras González, en una Carta Abierta en Cibercuba y dedicada al mejor segunda base que ha pasado por las Series Nacionales de Béisbol.

"Seguramente sabes que tu número lo dejaron fuera de los que aparecen encima del dugout de primera del Guillermón Moncada. Antes, como también conoces, desaparecieron el Salón de la Fama con tal de que no fueras elegido para el templo de los inmortales cubanos", escribió Contreras González.

Seguramente sabes que tu número lo dejaron fuera de los que aparecen encima del dugout de tercera del Guillermón Moncada

La exclusión de los atletas emigrados ha sido por décadas una práctica común en la Isla. La propaganda oficial los llama "desertores" y rara vez son tenidos en cuenta en las narraciones deportivas y los salones de la fama. Sin embargo, la afición sigue con atención sus carreras fuera de Cuba y se han producido recibimientos espontáneos y masivos de los que han visitado el país.

En su publicación, el periodista también recuerda esas prácticas y asegura que quien "mandó a poner los números de marras (y quien se opuso a que nosotros te exaltáramos) evidentemente no sabe nada de pelota, y no vibró con todas tus proezas en el equipo nacional y con el uniforme de Santiago".

Además Contreras González considera que quien excluyó a Pacheco "no se enteró de que la Guerra Fría terminó hace años, y tal vez nadie le dijo que tú estás concentrado en tu trabajo como entrenador, ganándote la vida honradamente sin lloriquear por el dinero que dejaste de hacer en tu etapa como atleta, aquella en la que (con todo el derecho de este mundo) renunciaste a ser big leaguer".

A partir del incidente varios internautas han convocado a una campaña en las redes sociales con la etiqueta #NumberSixMatters para que "Antonio Pacheco no siga siendo ninguneado en el estadio de sus amores. Que pongan su número arriba del dugout de Santiago".

Al hacerse viral la omisión, periodistas oficiales, cientos de cubanos amantes y seguidores de la pelota, y medios especializados manifestaron su rechazo a la decisión.

Antonio Pacheco es el único jugador en el mundo que llegó a obtener todos los títulos en las diferentes categorías desde infantiles hasta mayores, participando en total en tres Juegos Olímpicos, siete campeonatos mundiales, cuatro Juegos Panamericanos

"Antonio Pacheco es el único jugador en el mundo que llegó a obtener todos los títulos en las diferentes categorías desde infantiles hasta mayores, participando en total en tres Juegos Olímpicos, siete campeonatos mundiales, cuatro Juegos Panamericanos, igual cantidad de presentaciones en citas Centroamericanas y en siete copas internacionales", publicó la revista Swing Completo al asegurar que acontece "otro de los pasajes grises del béisbol cubano. ¿Quiénes son los decisores capaces de obviar su propia historia?"

"¿A quién traicionó el Capitán cuando tras largos años como jugador y mánager, decidió enrumbar su vida hacia un futuro mejor? ¿Por qué juzgar a alguien por querer vivir mejor?", cuestionó la periodista Julita Osendi. La reportera deportiva aseguró que cualquier estadio de Cuba se enorgullece de tener ese "antológico 6 en sus bancos" y preguntó: "¿Qué esperamos para que las palabras 'unir, cubanos, amor' nos caractericen y dejemos a un lado la demagogia, la insensatez, la injusticia?"

Las autoridades deportivas de Santiago de Cuba, luego de la exclusión de Antonio Pacheco, fueron cuestionadas por otros nombres y números de peloteros de la provincia que no aparecen en el homenaje del Guillermón Moncada. Alexei Bell y Héctor Olivera, son atletas que viven fuera de Cuba y también fueron omitidos.

Ante las críticas, la Dirección Provincial de Deportes de Santiago de Cuba justificó la ausencia argumentando que las imágenes eran para "recordar a estrellas que en su mayoría nos acompañarían el sábado en la instalación, lo cual se explicaría en el guion del acto protocolar", según una nota publicada este lunes en su página de Facebook.

Para la segunda jornada del Juego de Las Estrellas que se debía efectuar el domingo "se emplearía un diseño diferente, ideado para ponderar los 13 títulos conseguidos por elencos de este territorio en certámenes élites de nuestro béisbol", añade el texto. La Dirección reconoce que "seleccionar un número determinado de glorias siempre implicará correr el riesgo de satisfacer o no las expectativas de la afición".

En 2009, en una entrevista con la prensa oficial, Pacheco aseguró que no tenía planes de emigrar a pesar de haber recibido múltiples ofertas de trabajo en el béisbol profesional fuera de la Isla. "Jamás me pasó por la mente dejar un equipo o abandonar el país. Me mantuve siempre en la línea que tenía que mantener".

La Dirección reconoce que seleccionar un número determinado de glorias siempre implicará correr el riesgo de satisfacer o no las expectativas de la afición

"Le doy gracias a mis padres por la formación que me dieron, a mi familia, a los amigos que se reunieron conmigo y me hablaban, a los dirigentes que hablaron conmigo, a nuestro Comandante en Jefe, que es una gente de principio y me enseñó que esta era una sola línea", respondió entonces.

La entrevista fue recordada años después por un vocero oficialista tras conocerse que el pelotero se había acogido a la Ley de Ajuste Cubano en Estados Unidos. En el texto, quien fuera capitán de la selección cubana por 16 años fue tildado de "escoger el aliento de los billetes al cariño de la gente".

Durante sus años al frente del equipo Cuba, Pacheco dedicó en varias ocasiones las victorias de su escuadra a Fidel Castro, al que incluso llamó públicamente con el calificativo de "padre".

________________________