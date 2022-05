Interrogatorio de tres horas a la madre cubana que denunció ante la ONU los juicios del 11J

Volver a Cuba desde Europa, donde ha denunciado la situación de su hijo, condenado tras el 11J, no ha sido fácil para Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano. Las autoridades la sometieron a un interrogatorio durante tres horas y le decomisaron 3.000 pesos, según ha contado a Radio Televisión Martí desde Camagüey, donde reside.

Marcano estuvo en Madrid y Ginebra, invitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde denunció la situación de los presos cubanos ante la prensa española y la ONU. La sensación de solidaridad y apoyo recibidos en Europa desaparecieron al poner un pie en el aeropuerto de La Habana.

"Me preguntaron por qué fui a España, si fue por carta de invitación, a qué viajé, con quién me reuní, qué resultado tuve, si creía que mi situación se iba a solucionar. Yo le dije que aquí no había sido escuchada, que se estaba incumpliendo la ley porque mi hijo no es ningún violento, ni agresivo y está cumpliendo actualmente seis años en prisión por atentado y desorden público, que iba a seguir haciendo lo que tuviera que hacer por la libertad de mi hijo, porque él no tenía que estar ahí", contó Marcano al portal informativo.

La madre de Ángel Jesús Véliz Marcano llevaba consigo 3.000 pesos cubanos para regresar a Camagüey que le fueron decomisados en el aeropuerto por exceder el límite de 2.000, que sigue vigente en Cuba. A mediados del pasado abril, el Banco Central de Cuba aprobó aumentar la cantidad de dinero máximo que se puede importar al país hasta los 5.000 pesos, pero la resolución indicaba que entraría en vigor a los 30 días de publicarse en la Gaceta Oficial.

Marcano afirma que un hombre vestido de civil la llevó ante el teniente coronel que la interrogó. A su salida, cuando iba a subir al auto para regresar a Camagüey, un agente de Policía le pidió identificación y documentos al conductor. El vehículo fue detenido durante el trayecto en un punto de control en que se registró su equipaje, a su juicio, buscando alguna camiseta o prenda con un mensaje antigubernamental.

Es muy triste lo que estamos viviendo los familiares solo porque nuestros hijos participaron en manifestaciones de forma pacífica, que eran necesarias"

Pese al disgusto, Ailex Marcano se siente "súper fortalecida, con más energía". En Europa ha visto "el contraste tan enorme que hay entre una sociedad y otra. O sea, allá soy acogida, me ayudan, se sensibilizan conmigo y llego a mi país y soy extraña, soy el terror, soy acosada, soy limitada", comentó la mujer, que ha sido de las voces más firmes en las denuncias por encarcelamiento de los manifestantes del 11 de julio.

Su hijo, de 27 años, fue detenido el 18 de julio de 2021 y condenado a seis años de prisión, que cumple en la cárcel de Cerámica Roja, en Camagüey, tras su paso por otras dependencias. Marcano ha desvelado que en los próximos días será enviado a otra, de menor severidad.

"Mi hijo participó de forma voluntaria y espontánea en las manifestaciones, nadie lo incitó. Es muy triste lo que estamos viviendo los familiares solo porque nuestros hijos participaron en manifestaciones de forma pacífica, que eran necesarias", contó en Madrid.

Marcano solicitó "apoyo internacional" para las familias y las madres de los presos, y reprochó a "las organizaciones nacionales" que se nieguen a escuchar a los afectados. En particular, se refirió a la Federación de Mujeres Cubanas, que "no se ha sensibilizado" con las madres de los presos, mientras en otros países se están "preocupando y ocupando" de ellas.

"Ellas sí están haciendo esta labor de escucharnos y apoyarnos, esto no lo tenemos en la Isla", añadió.

Pese al acoso que dice sufrir por parte del Gobierno, Marcano asegura que no se rendirá por su hijo, con quien pudo hablar a su regreso a Cuba, según reveló a Martí Noticias. "Mamá estoy muy orgulloso de ti, verdad que estás escapá", le dijo.

La mujer tampoco había escatimado palabras de elogio hacia su hijo y quienes, como él, salieron a la calle tras comprender "la realidad". "Ellos son jóvenes, quizá tengan ideas renovadoras que nos lleven a vivir en un mundo mejor y hacer realidad sus sueños. Nos han convertido en lo que hoy somos, ya despertamos, sabemos la realidad, ya no nos creemos lo que estaba en los libros de texto".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.