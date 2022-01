El músico cubano Israel Rojas se siente "estigmatizado" por apoyar al régimen

Para el artista cubano Israel Rojas hay situaciones peores que la del músico Maykel Castillo Osorbo, que por estar en prisión no pudo recibir sus dos premios en la gala de los Grammy por la canción Patria y Vida. Es peor, dice el vocalista del dúo Buena Fe, posicionarse a favor del Gobierno.

"Hoy por hoy ser tildado de oficialista, para alguna gente, es un estigma. Para algunos creadores, y para unos cuantos intelectuales, es como ser tildado de brazo del diablo", afirma en una entrevista realizada para un documental y cuyo texto reprodujo este lunes Cubadebate.

Israel Rojas, que en los últimos meses ha mostrado una férrea defensa del régimen, interviene en el filme La dictadura del algoritmo, incluido en el libro homónimo. Ambos están dirigidos a defender el argumentario de las autoridades cubanas, que insisten en hablar de una guerra no convencional que se libraría en el ciberespacio contra su sistema, ignorando que también ellas están en ese terreno de juego.

No está muy claro el motivo de la participación de Rojas en el análisis del comportamiento de las redes sociales en la política, aunque se cita su formación en derecho y su postura "crítica con la realidad" pero "comprometida con el proyecto de la Revolución" como motivos para considerarlo un "importante referente de opinión dentro del debate político nacional".

Antes de meterse en harina, Rojas tira de tópicos en torno a las redes sociales, como los relacionados con la enajenación del mundo real al que pueden llevar, la falta de privacidad, los peligros de priorizar la imagen que otros tienen de uno sobre lo auténtico.

Tras su disertación, comienza a colocar su mensaje sobre la presunta intimidación que sufren los artistas cercanos al régimen cubano frente a los grandes privilegios de quienes están en la oposición.

"Hoy por hoy, ser un titular positivo en CiberCuba, en Cubanet, en Cubanos por el Mundo o cualquiera de esos medios, hay artistas que lo consideran como un logro, que te abre puertas comercialmente", afirma el autor, que considera que algunos diseñan su carrera en función de qué medios van a hablar de ellos.

Rojas no especifica en ningún momento si habla dentro o fuera de Cuba, ya que cualquier artista crítico con el régimen se expone permanentemente dentro de la Isla a, en el mejor de los casos, ver su carrera obstaculizada y ser expulsado de alguno de los organismos oficiales a los que pertenezca o empresa que lo tenga contratado. Eso, cuando no logra el repudio público, el acoso de la Seguridad del Estado o ser acusado de algún delito que lo lleve a prisión. Los ejemplos son innumerables.

El cantante de Buena Fe, por el contrario, asegura que es un riesgo posicionarse de manera cercana al poder. "Lo mismo pasa con hablar de democracia en Cuba. Si te refieres al Gobierno cubano, a nuestra realidad, como una democracia distinta, una democracia participativa con otras características, estás muerto. Tienes que decir que es una dictadura", considera.

Rojas va más allá y se considera directamente afectado. "He muerto y renacido varias veces en este proceso. A mí me llegó incluso a afectar, llegó a deprimirme. Me sentí muy mal. Al principio, cuando comenzaron estos linchamientos mediáticos, sí tuvo un impacto en mi salud, pero por fortuna, y con la ayuda de mis amigos y de la familia, pude salir de eso", agrega el vocalista, que se lamenta no solo de que quienes piensan como él no puedan decirlo, sino de que hasta se vean forzados a callar para no meterse en problemas.

"Que intenten matarte mediática y temporalmente no significa que puedan matarte (...) Te matan cuando te callas, cuando te logran transformar, cuando te logran confundir, cuando aprendes el discurso políticamente correcto que quieren escuchar de ti", insiste.

El artista también considera que, en las condiciones de opresión que viven los artistas oficialistas, ni siquiera se puede ser crítico con algo que funcione mal en el país, porque la oposición lo aprovechará para considerarlo un ataque al régimen. "Si tú haces una crítica sobre las cosas que están mal aquí –como un sujeto de la realidad en la que incides, en la que quieres vivir–, eres usado inmediatamente como portavoz para fortalecer y reafirmar esa línea de división, esa línea de confusión, de fomentar la oposición, el caos, porque el fomento es en este momento hacia el caos".

Rojas, que en marzo publicó una canción homenajeando a las vacunas cubanas sin que haya trascendido que fuera objeto de linchamiento alguno por ello, cree que el país está cambiando y que lo hace de manera correcta, para disgusto de la oposición

"Lo que está pasando en esos sectores es un desespero tremendo, porque nada de lo que está cambiando en este país está cambiando por obra y gracia de su labor; está cambiando porque lo hacen las estructuras democráticas de Cuba, en análisis democráticos que se han hecho, de cambios en la legislación, de cambios en la Constitución, de cambios en las estructuras empresariales", insiste. "Se han hecho de manera oficial, gubernamental, correcta, orgánica, sin trauma, sin caos, que es exactamente lo que no quieren".

El artista anima finalmente a "dar la batalla" contra quienes buscan sembrar el caos , sin aludir a qué o a quiénes se refiere exactamente, y poner ganas a las cosas para avanzar. "Esta pelea no solo es ganable, sino que bien organizada es un paseo por el Prado. Porque es la pelea de la inteligencia y el razonamiento, y este es el país que más inteligencia y razonamiento ha sembrado en su gente".

