K, la letra en las matrículas cubanas que abre las puertas de las gasolineras

Como cancerberos, los trabajadores del servicentro del servicentro El Túnel próximo a la avenida 31 en Playa, La Habana, revisaban este viernes la chapa de los vehículos que recalaban en la extensa cola para llenar sus tanques de combustible. Los choferes que no pasaban el escrutinio exigían, en vano, una explicación. Tajantes, los operarios espetaban: "¡Solo para K!".

En la simbología de las matrículas en la Isla, la letra K designa dos tipos de vehículos: los automóviles de extranjeros con residencia temporal –con la chapa completamente blanca– y los de empresas o personas jurídicas, siempre que vengan acompañados de una banda azul con la palabra Cuba a la izquierda.

"Si no tiene la K, hay que ver si con una carta de autorización de un ministerio uno puede resolver, pero no basta: además el ministerio tiene que llamar a Cupet para verificar", detalla a 14ymedio un extranjero residente en Cuba y trabajador de una mipyme. Llegó manejando con cierto despiste, confiesa, y como su matrícula comienza con la letra W –reservada desde 2022 para vehículos religiosos, cooperativas y formas de gestión no estatal– le impidieron comprar gasolina, a pesar de contar con un documento ministerial.

"Me dijeron que, si el ministerio realmente me dio autorización, que los llamara. Pero nadie contesta y tendré que irme sin cargar", lamenta.

No por selectiva, la cola deja de ser kilométrica. Hubiera tenido el doble de carros en el servicentro de la calle 42, donde también acuden los diplomáticos acreditados en La Habana, cuya matrícula luce las letras C, D y E. "Las embajadas se quejaron por la cantidad de gente que iba a hacer cola", explica el chofer, "y como resultado mandaron a todos los autos con chapa K para acá".

Una pipa de la empresa Unión Cuba Petróleo (Cupet) fue visto horas antes en el servicentro de 31, descargando combustible. De inmediato, decenas de vehículos se embotellaron en las cercanías de la estación. Al mediodía, la cola –conformada por máquinas nuevas y de buenas marcas– estaba más o menos ordenada, pero aún seguían llegando choferes con chapas particulares, confiados de haber encontrado el oasis en el desierto.

Con el ceño fruncido y soltando improperios, las matrículas P se alejaban del lugar. "K y más K: gasolina solo para extranjeros", decían, imitando el laconismo de los trabajadores del servicentro. "Hasta para los carros la Revolución tienes sus prioridades bien repartidas".

