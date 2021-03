Impiden a la periodista cubana Karla María Pérez abordar su avión rumbo a la Isla

Karla María Pérez, la estudiante de periodismo que fue expulsada de la universidad de Santa Clara "por motivos políticos", se encuentra varada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, tras negársele abordar su avión hacia Cuba este jueves.

La joven se graduó de su carrera el pasado diciembre en Costa Rica, adonde llegó gracias a una beca luego de su expulsión de la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu, hace cuatro años.

Según su propio testimonio, enviado en un audio a este diario, voló por Copa Airlines de San José a Panamá sin problemas, pero allí no la dejaron subir al avión. No le dieron más explicación, cuenta Pérez, "a pesar de que yo tenía todos los requisitos, mi prórroga pagada [del pasaporte que dura seis años y hay que prorrogar cada dos años seas residente o no en la Isla], mi prueba PCR, mi tiquete".

Al reaccionar, airada, un empleado de la aerolínea le dio a escuchar un audio "de una persona sin identificar de Migración de Cuba" que decía, asegura: "No, no tiene nada que ver con prórrogas ni con nada de requisitos legales; Karla tiene prohibido entrar a Cuba".

Según explicó a '14ymedio' Lizet González, la madre de Karla, su hija había perdido la residencia cubana y la "visa exprés" con la que la joven entró a Costa Rica "se le venció al mes de estar ahí"

Es una práctica común que las aerolíneas impidan subir a sus aviones a cubanos que han superado los dos años fuera de la Isla, el tiempo reglamentario para mantener la residencia establecido en la Ley Migratoria que entró en vigor en 2013. Con esa legislación, las autoridades filtran a los emigrados que tras pasar 24 meses fuera del territorio nacional mantienen una postura crítica con el régimen.

La situación se ha repetido en otras ocasiones porque las aerolíneas que vuelan a Cuba han firmado acuerdos de que deben trasladar de vuelta a un pasajero, sin costos adicionales para La Habana, si incurren en el error de dejar embarcar sin antes tener la confirmación de que puede entrar al país, una certeza que se conoce después de informar la lista de viajeros a la Isla.

"Ella no quiso coger esa visa y estuvo todo este tiempo en un estatus ilegal en Costa Rica", explica. "Allí no tenía problemas, nadie la iba a sacar de Costa Rica. Terminó sus estudios, pero una vez que saliera, como hizo ahora al ir a Panamá, no podía entrar más". Su hija se encuentra, denuncia, en un "limbo migratorio". Tampoco puede salir del aeropuerto porque no tiene una visa de ese país.

La mujer refiere que antes de viajar sí renovó "las prórrogas del pasaporte" en la Embajada cubana en Costa Rica, "incluso le cobraron también por el aislamiento que tenía que pasar en un hotel al llegar a Cuba", y en ninguno de estos trámites "le dijeron nada de que no podía entrar al país".

En abril de 2017, cuando Pérez era una estudiante de primer año de Periodismo, recibió una llamada telefónica para notificarle su expulsión de la Universidad Marta Abreu. La joven estaba vinculada con el Movimiento Somos+ y había publicado en sitios digitales críticos con el Gobierno.

