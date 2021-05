LASA registra una ola de renuncias en protesta por su silencio ante la represión en Cuba

Un grupo de intelectuales de varios países publicó una carta exigiendo a la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) que se pronuncie “contra la continua represión de la libertad de pensamiento” que sufren sus colegas cubanos. La respuesta que ha dado la institución ha provocado una ola de renuncias entre sus miembros y críticas por la “tibieza” del pronunciamiento.

Los más de 300 que firmaron la petición hicieron énfasis también para que LASA “se pronunciara enérgicamente contra el aprisionamiento ilegal y el acoso mediático que sufren el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara y una decena de cubanos más”, un pedido que no se cumplió.

El documento está firmado, entre otros, por Guillermina de Ferrari, Mabel Cuesta, Rafael Rojas, María Antonia Cabrera Arús, Francisco Morán, Ted Henken, Margarita Pintado, Walfrido Dorta, Hilda Landrove y Enrique del Risco.

La respuesta de LASA llegó este domingo en un comunicado en el que expuso su "preocupación" por "el trato que reciben académicos y académicas, intelectuales y artistas en Cuba", y agregó que "deplora la continuación de las sanciones impuestas por Estados Unidos en su intento de derrocar al Gobierno de una nación soberana".

Este pronunciamiento, que demoró 20 días, provocó la renuncia de varios miembros, tal y como lo hicieron público en sus redes Mabel Cuesta, Guillermina de Ferrari, Walfrido Dorta y José Raúl Gallego.

En su carta los académicos habían adelantado sobre la renuncia y, además, advertido de que se negaban a quedarse de brazos cruzados

En su carta los académicos habían adelantado sobre la renuncia y, además, advertido de que se negaban a quedarse de brazos cruzados mientras son “desacreditados en los medios oficiales cubanos con el apoyo tácito” de una organización “que siempre ha sentido orgullo en defender la libertad académica, de expresión y de los derechos humanos”.

“Es claro ahora, para nosotros, que LASA se ha alineado, en lo que respecta a Cuba, con la represión ilegal, la amenaza y la mordaza”, agregaron.

Iria Puyosa, académica venezolana e integrante de la organización calificó la respuesta de LASA de "vergonzosa" y apuntó que la demanda de sus miembros “fue denunciar 'los abusos contra los derechos humanos en Cuba'".

“Renuncio hoy a mi membresía de LASA y de la sección Cuba. Vergüenza de institución y de sección. Vergüenza para los académicos que callan y pasan de lado ante la evidente violacion de derechos humanos en Cuba”, escribió en sus redes el filólogo Walfrido Dorta residente en EE UU. “Es simple. Los derechos humanos o se respetan o se violan. No hay grises. Por eso renuncio hoy a la membresía de LASA”, apuntó por su parte la especialista en literatura caribeña Guillermina de Ferrari, que también vive en Estados Unidos.

“No quiero buscar ‘equilibrios‘ donde no los hay, ni andar con paños tibios cuando hay gente a la que están friendo con todo el fuego de un Estado totalitario. No es honesto ni tampoco es riguroso, ni en el periodismo, ni en la academia, ni en la vida. No quiero mi nombre en la lista de los cobardes y los cómplices”, declaró el escritor y periodista José Raúl Gallego.

LASA tiene su sede en Estados Unidos, fue fundada en 1966 y agrupa a más de 13.000 académicos de los cuales más del 60% reside fuera de Estados Unidos. Su misión "es fomentar en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promover los intereses de su membresía diversa e incentivar el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público”, según se lee la la página web de la Asociación.

