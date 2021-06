El activista Lázaro Yuri Valle Roca cumple prisión provisional por "desacato"

El Tribunal Provincial Popular de La Habana dictó prisión provisional contra el activista y reportero Lázaro Yuri Valle Roca por un supuesto delito de "desacato", sin precisar la razón de la acusación, según fuentes familiares.

La esposa del periodista, Eralidis Frómeta, informó al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) que la Sala Segunda de lo Penal acordó rechazar el habeas corpus que se había presentado en favor del reportero "por encontrarse asegurado con la medida cautelar de prisión provisional", fechada el 22 de junio.

El reportero fue arrestado a mediados de este mes, luego de recibir una citación para la unidad de policía de Zapata y C, en El Vedado, con el objetivo de "cerrar un expediente de desacato que tenía abierto desde agosto de 2020", pero su esposa asegura que se trató de un engaño para encarcelarlo.

Desde su arresto, Valle Roca se encuentra en Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, y no ha podido comunicarse con su familia ni tener acceso a un abogado.

"Yuri está siendo torturado" porque ya una vez un "represor dijo que cuando Lázaro llegara a Villa Marista, obligado y por la fuerza, iba a tener que desbloquear su teléfono celular", aseguró Frómeta al Iclep.

"Por eso es por lo que yo estoy denunciando, voy a continuar denunciando que a él (Lázaro Yuri Valle Roca) me lo están torturando, me lo están matando en Villa Marista porque si a mí me lo hicieron esposada, cuatro mujeres contra el piso, estoy segura de que, a él, que también lo golpean constantemente esposado, se lo tienen que estar haciendo", agregó la esposa del reportero.

La fiscalía asegura que "el expediente en fase preparatoria no. 31 de 2021" en contra del periodista fue "instruido por el Órgano Especializado de Instrucción de los Delitos Contra La Seguridad del Estado", asegura Frómeta.

De igual manera, ese documento puntualiza que Valle Roca se negó a firmar "los motivos de su arresto y la instructiva de cargo" en el momento que le fueron notificados, sin mencionar en ningún momento cuáles fueron los motivos. "La privación de libertad obedece a un auto de prisión provisional dictado en expediente por un presunto delito de desacato", agrega.

El reportero es sobrino del líder opositor Vladimiro Roca y nieto del líder comunista Blas Roca Calderío (1908- 1987).

Marco Rubio, senador republicano por Florida, expresó preocupación por estas denuncias: "Preocupan reportes de las supuestas torturas por parte del régimen cubano contra el periodista independiente Lázaro Valle Roca en Villa Marista", escribió Rubio en Twitter. Añadió que "la dictadura es directamente responsable de la integridad y estado físico de este hombre, cuyo único crimen es contar la verdad".

Organizaciones internacionales como el Comité para la Protección de los Periodista y la Sociedad Interamericana de Prensa, han destacado el caso de Valle Roca y exigido su inmediata liberación al Gobierno de la Isla.

