La Letra del Año advierte de complots y llama a los cubanos a evitar aglomeraciones

Con un llamado a redoblar la higiene, evitar las aglomeraciones públicas y la advertencia de complots "donde varios se unen para perjudicar a una persona", ha sido publicada este domingo la Letra del Año que elabora la independiente Comisión Miguel Febles Padrón. Es la primera que realizan en solitario después de que se separaran de la oficiosa Sociedad Cultural Yoruba.

En la Casona de Cuquita de la avenida de Diez de Octubre, en la barriada habanera de Lawton, se reunieron este 2 de enero una veintena de babalaos, seguidores de la religión yoruba en la Isla y varios periodistas para recibir el documento impreso con la Letra correspondiente a 2022 y participar en la conferencia de prensa organizada tras la lectura del documento.

"Les pido que no se hagan preguntas de política ni de problemas ni de situaciones", aclaró antes del inicio del acto Ángela Lorenzo. La mujer detalló que estaban muy contentos los babalaos con el regreso a la casona del municipio Diez de Octubre, donde tradicionalmente habían difundido las predicciones para el nuevo año, y cedió la palabra a Lázaro Cuesta, que leyó el texto.

Como divinidad regente de este año está Obatalá, creador de la tierra, dueño de la inteligencia y los pensamientos, mientras que la divinidad acompañante es Oshun, una orisha que se sincretiza con la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Así la bandera de 2022 tendrá una mitad blanca, en alusión a Obatalá, y la otra amarilla, por el color representativo de Oshun.

Distribuida de forma gratuita, recoge en esta ocasión cinco recomendaciones para Cuba y el resto del mundo, que incluyen "respeto a la diversidad, para lograr una convivencia armónica"

Cuesta aclaró que debido a la situación económica actual del país, los sacerdotes trataron de hacer recomendaciones para el ebbo [ofrendas y trabajos de limpieza que deben realizarse], que fueran accesibles para la familia". No obstante, entre los ingredientes se encuentran los huevos, un producto cada vez más escaso en los mercados de la Isla.

La Letra del Año, distribuida de forma gratuita, recoge en esta ocasión cinco recomendaciones para Cuba y el resto del mundo, que incluyen "respeto a la diversidad, para lograr una convivencia armónica", "mayor uso de la medicina verde y alternativa" y el "rescate de los valores éticos y morales de la sociedad".

El documento incluye entre los acontecimientos de interés social, la necesidad de evitar la violencia doméstica, aunque anuncia que habrá un incremento de ésta "en las relaciones interpersonales". La convocatoria a extremar las medidas en la formación de los menores y un llamado a "preservar la unidad familiar" también forman parte del listado.

Cuesta también aludió a la frustrada unión entre la Comisión y la Sociedad Cultural Yoruba que se concretó en 2016. "Hicimos todos los intentos posibles por buscar una unidad que nunca se logró", dijo, y añadió que tras varios años, "renunciamos a nuestro espacio y nos unimos en busca de la unidad, no solo de la familia religiosa sino de la familia cubana. Buscamos unificar la Letra".

"Desgraciadamente las cosas no funcionaron como habíamos acordado. Surgieron desajustes e irrespeto a las cosas planteadas (...) pero decidimos que era necesario retomar el camino y por eso estamos aquí. No para combatir contra nuestros hermanos sino para darle la opinión desde el punto de vista religioso a la población", detalló Cuesta sobre la ruptura. "No estamos emulando con nadie", puntualizó.

"Esta Comisión ha sido muchas veces censurada, por personalidades de aquí, de allá y de acullá. Religiosos y políticos", lamentó Cuesta sobre la entidad surgida en 1986. "La política como la religión, vista fanáticamente, genera conflicto", precisó y aclaró que durante dos años la comisión no publicó su propia Letra, pero "lo ocurrido" en 2021 fue el puntillazo para retomarla, aseguró, en alusión, pero sin nombrar a los sucesos que se desencadenaron en la Isla, en especial las protestas del pasado 11 de julio. En la conferencia de prensa también intervinieron los babalaos David Cedro y Víctor Betancourt.

Preguntado por 14ymedio sobre los presos, que el pasado año crecieron en número en Cuba especialmente los prisioneros políticos, Lázaro Cuesta señaló el refrán incluido en la Letra "la cabeza siempre triunfa sobre la mala fortuna". "Cuando vemos las cosas de manera diferente, desgraciadamente los que tienen el poder y el control toman todas las posibilidades que tienen al alcance de sus manos para limitar a los demás la posibilidad de desarrollar las formas de pensamiento que tienen".

"Cuando vemos las cosas de manera diferente, desgraciadamente los que tienen el poder y el control toman todas las posibilidades que tienen al alcance de sus manos para limitar a los demás"

"Vivir juntos y en armonía aunque se piense diferente", con esa frase terminó la conferencia de este sábado en la barriada de Lawton.

En 2016 se unieron por primera vez la Comisión Organizadora de la Letra del Año Miguel Febles Padrón y la Sociedad Cultural Yoruba, más próxima al oficialismo y radicada a pocos metros del Capitolio de La Habana, para realizar la ceremonia de apertura de ese año y confeccionar la Letra. Pero la confluencia duró poco y fue motivo de duras críticas.

Tras unirse, la controversia no se centró más en las diferencias entre predicciones que caracterizaron a los años en que se publicaban dos Letras, sino en el contenido del documento consensuado. El inusual entusiasmo que comenzó a mostrar la prensa oficial en difundir las predicciones también generó recelo.

En varias ocasiones, la Letra consensuada por ambos grupos llamó a "no conspirar ni formar parte de manera alguna en cualquier conspiración", un punto al que se agregó no caer en "habladuría en contra de nadie para no quedar expuesto a grandes desgracias y terminar haciendo el ridículo".

Las críticas llegaron a catalogar el documento como una "Letra de la Policía" por sus llamados a la pasividad social y el respeto estricto a toda autoridad, que fueron leídos como una convocatoria a evitar las acciones cívicas o las manifestaciones populares contra el Gobierno. La Letra del Año publicada este 1 de enero por la Sociedad Cultural Yoruba ha provocado ya numerosas quejas y memes.

