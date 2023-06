El opositor cubano Librado Linares, galardonado con el Premio Graciela Fernández Meijide

El opositor cubano Librado Linares, prisionero de la Primavera Negra de 2003, ha sido galardonado con el Premio Graciela Fernández Meijide, que entrega el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal). El disidente, impulsor del Movimiento Cubano de Reflexión, fue reconocido por la organización argentina en la categoría de "activista".

"El hecho de que este premio lo entregue Cadal, una organización con la que tengo mucha sintonía y afinidad, es un tremendo honor. También la calidad del jurado, compuesto por la periodista Norma Morandini, el académico Vicente Palermo y el profesor Rubén Chababo, hacen que me sienta muy contento", declaró este jueves a 14ymedio.

Los miembros del jurado han destacado especialmente "las virtudes cívicas de Linares, su compromiso con los valores y principios democráticos y el ejemplo que encarna en su lucha sostenida por la vigencia de los Derechos humanos en la isla de Cuba".

Desde 2011, el disidente "ha nucleado y organizado a grupos de activistas que resisten el autoritarismo del régimen instaurado en la isla en el año 1959". En el veredicto se añade que ha realizado "campañas de denuncia de los graves abusos y violencias que el aparato represivo comete de manera sistemática sobre la sociedad civil".

Detenido y condenado a 20 años de prisión en 2003, Linares, continúa el texto, "ha sufrido arrestos y detenciones arbitrarias, interrogatorios, tratos crueles y degradantes, decomiso de objetos personales, intimidaciones a su familia, registros domiciliarios, actos de repudio, así como detenciones ilegales prolongadas".

"Aunque solo haya un mínimo de posibilidades de que me nieguen el retorno, no voy a salir bajo esas condiciones"

El opositor cumplió ocho años en la cárcel y, en 2011, tras una negociación entre el régimen cubano, el Vaticano y el Gobierno español, recibió una licencia extrapenal. "No creo que me dejen viajar a la ceremonia de entrega del premio que será en Buenos Aires el 23 de agosto próximo porque estoy regulado", lamenta Linares. "Ni siquiera me dejan salir del municipio de Camajuaní", en Villa Clara.

Linares teme que en esta ocasión decidan dejarlo viajar pero luego no le permitan regresar a la Isla, como les ha ocurrido a varios activistas y periodistas independientes. "Si no hay un compromiso firme de dejarme volver, yo no salgo", advierte a este diario. "Aunque solo haya un mínimo de posibilidades de que me nieguen el retorno, no voy a salir bajo esas condiciones".

Durante su activismo, Linares ha sido miembro de Concilio Cubano y del Proyecto Varela. También ha formado parte de iniciativas como la Marcha Nacional Boitel-Zapata Vive, de la Campaña por otra Cuba y otras tantas iniciativas democráticas que "han puesto en evidencia su gran valentía por tratarse de acciones disidentes llevadas adelante bajo dominio del único régimen de características totalitarias del continente americano", describe Cadal.

En la categoría destinada a "organización" del Premio Graciela Fernández Meijide, fue galardonada la Fundación Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala (GAM), creada por familiares de víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno.

El galardón se entregará en el marco de la Conferencia anual en recuerdo de las víctimas del totalitarismo y consta de una placa. Cadal correrá con todos los gastos del viaje de los homenajeados y les facilitará el contacto con personalidades políticas y organizaciones sociales argentinas y de la región.

El premio busca reconocer "el activismo en la defensa de los derechos humanos de personas, grupos u organizaciones en países con contextos autoritarios o que hayan registrado en los últimos años graves retrocesos en materia de libertades civiles y políticas, en ambos casos de acuerdo a los informes de prestigiosas organizaciones internacionales".

