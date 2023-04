Londres falla parcialmente a favor de La Habana en el juicio por la deuda del Banco Nacional de Cuba

El Tribunal Superior de Justicia de Londres ha fallado este martes a favor de la República de Cuba en la demanda del fondo de inversión CRF I Limited, aunque el caso continúa adelante contra el Banco Nacional de Cuba. La jueza Sara Cockerill ha notificado esta mañana a las partes la sentencia, que considera que el fondo no tiene capacidad legal para reclamar al Estado la deuda, estimada en 72 millones de euros (78 millones de dólares).

La noticia ha sido difundida por la prensa oficial, que tuvo acceso a la resolución, en la que se da la razón a la parte cubana, al afirmar que existieron irregularidades cometidas por funcionarios del Banco Nacional de Cuba. Además, señala el texto, firmado por el vocero del régimen Humberto López, Cuba es inmune a la jurisdicción de Reino Unido y no está obligada a responder con su patrimonio por la demanda.

"De acuerdo con la sentencia notificada esta mañana, CRF no es acreedor del Estado cubano, lo que significa que la República de Cuba queda fuera del pleito. En lo adelante el proceso continuará solamente contra el Banco Nacional de Cuba, quien tendrá derecho a establecer las reclamaciones que le permite la ley inglesa", indica la nota.

El litigio comenzó a finales de enero en la corte de de Londres después de que el fondo capital riesgo CRF I, fundado en 2009 y con sede en Islas Caimán, demandase a la Isla por considerarse el mayor tenedor deuda soberana de la Isla.

El BNC es hoy un banco comercial, pero hasta 1997 –cuando fue creado el actual– ejercía como Banco Central de Cuba (BCC). El BCN siguió responsabilizándose del registro, control y servicio de la deuda que había colocado hasta la creación del BCC, motivo por el que es parte demandada.



"En lo adelante el proceso continuará solamente contra el Banco Nacional de Cuba, quien tendrá derecho a establecer las reclamaciones que le permite la ley inglesa"

La deuda se originó a raíz de dos créditos que Cuba cerró en 1984 con los bancos europeos Crédit Lyonnais y L'Istituto Bancario Italiano, con el BNC como garante. Tres años después, Fidel Castro declaró "impagable" la deuda de su país –y en general la de todas las excolonias– y la Isla dejó de cumplir con sus acreedores hasta que con Raúl Castro, en 2006, se cambió esta política.



Cuba renegoció su deuda con el Club de París, pero no con el de Londres, al que pertenece CFR I, que asegura no haber tenido respuesta de La Habana en siete años durante los que intentó contactar. Para el régimen, el fondo, al que califica de "buitre" no es un acreedor legítimo, ya que se hizo con esta deuda de forma ilegal, sobornando a un empleado del BNC que fue condenado por cohecho en la Isla y tuvo que testificar en el juicio.

Además, la defensa cubana alegó que no se cumplieron los procedimientos previstos: obtener dos firmas y autorización gubernamental.



CFR I rechazaba la acusación de soborno y duda de la veracidad del testimonio del funcionario encarcelado. Afirmaba además que adquirió la deuda de forma correcta y es, por tanto, un acreedor legítimo.

Decenas de opositores acudieron a Londres durante la celebración del juicio a protestar ante las puertas de la corte contra el régimen cubano e instando a la jueza a obligar a pagar al Gobierno, aunque lo que se dirimía en el tribunal no era esa cuestión, sino la legitimidad del fondo como acreedor.



