En Madrid, cubanos insultan a cubanos en nombre de la lucha contra el régimen

"Me tienen harto los que dicen ser anticastristas radicales y llevan dentro un Fidel Castro de cuatro toneladas, con piedra y todo". Así ha resumido Yunior García Aguilera el último acto de repudio que ha vivido y que, en esta ocasión, procede de las filas del exilio cubano en Madrid, donde reside desde que en noviembre salió de la Isla, después de que el régimen le impidiera salir de su casa para manifestarse pacíficamente.

Las palabras de García Aguilera son la más reciente reacción a lo ocurrido este sábado, cuando el Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N habían convocado una protesta ante la embajada cubana en Madrid. El motivo era reivindicar el derecho a regresar a partir del caso de la curadora de arte y activista Anamely Ramos, que no pudo abordar su vuelo entre Miami y La Habana el pasado miércoles por la decisión del régimen cubano de negarle la entrada al país.

El pequeño grupo comenzó a corear consignas que fueron subiendo de tono hasta llegar al insulto contra Yunior García, al que llamaron "flor perdida" con ánimo de descalificarlo

García Aguilera había llegado hasta allí junto con algunos activistas más, cuando aparecieron tres personas pertenecientes al movimiento Acciones por la Democracia (AxD) que se autoproclamaron la "verdadera resistencia" anticastrista en Madrid y calificaron a los activistas del MSI y el 27N de dialogueros y "gente de izquierda". El trío estaba formado por dos cubanos, –uno de ellos, el presidente de AxD, Lázaro Mirales, también secretario de comunicaciones de Somos+– y un español.

El pequeño grupo comenzó a corear consignas que fueron subiendo de tono hasta llegar al insulto contra Yunior García, al que llamaron "flor perdida" con ánimo de descalificarlo. "Todos los que ves aquí son cómplices de aquellos y son parte del mismo plan", dijo Mireles en relación a García Aguilera y el resto de los congregados, que acabaron marchándose de la zona.

"Tienen la plaza para ustedes", les dijo el dramaturgo, que no quiso polemizar. Los activistas de AxD continuaron con el ataque: "Prefieren irse antes de hablar y decir abajo el comunismo. ¡Mira, los que quieren unir a los cubanos, ahí se van, como perros! Como ratas comunistas", seguían.

Un día después García Aguilera comentó el comportamiento en las redes sociales. "Fueron a boicotear, fueron groseros y violentos. Dieron una pésima imagen de la oposición, justo la que quiere el régimen. Su comportamiento es comida para 'Con filo', para Humberto López y el noticiero", dijo el autor, que añadió que "hay que tener la sangre de horchata para aguantar un ataque personal, con insultos directos".

García Aguilera sufrió un acto de repudio en Madrid durante una actividad con el venezolano Leopoldo López en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid organizada por una asociación de estudiantes (Libertad sin Ira) que se presenta como la antítesis de las de izquierdas, que han dominado históricamente este centro de estudios. Aquel día, varios jóvenes irrumpieron en el salón de actos gritando "¡Fuera los golpistas de Miami!", o "López asesino". Pero en esta ocasión el boicot viene de las propias filas del anticastrismo.

"Me harta que venga una secta a decirme qué tengo que pensar y cómo tengo que manifestarme. Respetemos la diversidad. Está bueno ya de pensamiento único y de imposiciones. Somos diversos y diferentes. Hay que respetar. Hay opositores de extrema derecha, socialdemócratas, etc. Pero en Cuba no hay democracia. No tiene sentido los ataques entre opositores, más allá de sus libres ideologías. Hay que parar con esa tontería y no caer en el juego de la dictadura", añadió.

El asunto ha provocado debate en las redes de los opositores, hasta el punto de que Anamely Ramos, protagonista indirecta del asunto, acabó pronunciándose. "Quiero ser muy clara con esto", escribió en un post de Facebook. "Todo acto de repudio (y cosas similares) es para mí inadmisible. Lo que ocurrió hoy en Madrid da pena y tristeza. Nuestra tarea es reunir, siempre reunir, sobre la base del respeto y de cuidar el derecho del otro", dijo.

"Quiero una Cuba donde ningún imbécil venga a imponernos cómo tenemos que pensar. Me opongo a la dictadura porque es lo justo"

También en el lado contrario, los activistas de Acciones por la Democracia han seguido insistiendo en calificar a García Aguilera y otras personas vinculadas al MSI y el 27N, entre ellas a Yanelys Núñez, de "izquierdistas" que se niegan a condenar el comunismo llegando a presionarlos durante toda la jornada de ayer a través de las redes para que se pronuncien.

"Diré 'abajo el comunismo" (algo que ya he hecho en muchísimas protestas aquí en Madrid) cuando me venga en gana, pero no porque me griten en el oído lo que tengo que decir y cuándo decirlo", dijo Núñez.



García Aguilera publicó anoche un nuevo mensaje en el que se declara harto de quienes atacan a quienes no piensan "exactamente igual que ellos". "Quiero una Cuba donde ningún imbécil venga a imponernos cómo tenemos que pensar. Me opongo a la dictadura porque es lo justo, porque ninguna persona honesta puede apoyar a un régimen abusivo como ese, que genera miseria, represión e hipocresía", subraya el opositor.

Sin embargo, defiende su derecho a hacerlo como quiera, ya que no intenta caerle bien a todo el mundo ni postularse a un cargo. "Voy a hacerlo a mi manera, siendo sincero y sin decir o hacer nada que no vaya conmigo, solo para complacer a cuatro fundamentalistas".

