Malestar entre el personal de la Salud cubano por el reparto de un "estímulo" en metálico

La entrega el próximo 15 de diciembre de un "estímulo" en moneda nacional a los trabajadores del sector sanitario está generando polémica entre los médicos, enfermeros, estomatólogos, tecnólogos, licenciados y demás trabajadores del Ministerio de Salud Pública.

La medida, que el Gobierno presenta como un reconocimiento a la labor de sus trabajadores durante la pandemia, "no abarca a aquellos que por diversos motivos no estuvieron de manera presencial o que por voluntad propia no asumieron la totalidad de las tareas", por lo que se verán imposibilitados de cobrar el plus todos los que en algún momento, durante la pandemia, pidieron alguna licencia, certificado médico o trabajaron a distancia.

La carta, firmada por el viceministro de Salud Pública, Luis Fernando Navarro Martínez, establece las normas a tener en cuenta para hacer efectivo el pago del estímulo en metálico "a los profesionales, técnicos y otros trabajadores de la salud que han laborado en el enfrentamiento a la pandemia".

Sin embargo, la decisión de reconocer el trabajo del personal sanitario se ve opacada por los requisitos a tener en cuenta a la hora de evaluar quién es elegible y quién no para recibir este beneficio sin precedentes en la historia reciente de este país porque "es para quien realmente lo merezca".

"Los que 'por voluntad propia', dicen, como si yo no hubiese asumido las tareas porque no me dio la gana, ¿quién iba a cuidar de mi hijo pequeño entonces?", dice a 14ymedio una trabajadora de un Policlínico en la capital antes de lanzar una advertencia: "Yo sí trabajé un buen tiempo durante la pandemia, hasta que mi madre ya no pudo cuidar más a mi hijo, y como el día 15 no me paguen el estímulo, pido la baja y me voy", asegura, molesta.

Si bien es cierto que para una buena parte del sector será beneficioso, sobre todo en estos tiempos de inflación desmedida que devalúa aún más los ya simbólicos salarios estatales, existen discrepancias entre los que sí reúnen los requisitos y los que encuentran injusto que a otros colegas no se les pague por igual.

Tal es el caso de un médico del hospital Manuel Fajardo. "Sí, lo vamos a recibir este mes y cobraremos en dependencia del salario básico de cada uno. El salario normal de unos 5.300 que toca el día 10 y después van a pagar la misma cantidad que el básico 5.060 pesos el día 15, en mi caso, que soy médico".

Este doctor no cree que sea justo que unos reciban una ayuda y otros no, ya que le "consta y apena que una enfermera que estuvo acogida a la ley del 60% para poder cuidar a su niña y una doctora con licencia de maternidad no van a recibir nada extra", a la par reconoce que ellas tienen una situación más difícil por tener hijos pequeños y que, por ende, sus gastos personales son mayores.

"Me dicen que cuando se reunió el sindicato para explicar de qué iba el asunto, se armó tremenda algarabía, porque solo bastaba tener una ausencia injustificada para que dejaran sin cobrar el incentivo a cualquiera"

Los trabajadores del policlínico Joaquín Albarrán, en Centro Habana, "están virados al revés del insulto", según comenta una persona que tiene vínculos con algunos de ellos. "Me dicen que cuando se reunió el sindicato para explicar de qué iba el asunto, se armó tremenda algarabía, porque solo bastaba tener una ausencia injustificada para que dejaran sin cobrar el incentivo a cualquiera", refiere.

"¿Qué culpa tenemos los que nos enfermamos de covid o cualquier otra cosa?", se pregunta otro trabajador del sector. El hombre explica haberse ausentado de su puesto como enfermero en otro policlínico porque estaba "muy enfermo y con la hemoglobina en 6, o sea por el piso", y añade que, en cuanto se recuperó, se incorporó al trabajo. Ahora, protesta, la situación es que "con esos días de certificado, me invalidan para cobrar el famoso aliciente". Además, culpa al sindicato de prestarse a cumplir todas las órdenes "de arriba" y no defender sus derechos como trabajador.

Otra doctora, entusiasmada y agradecida con la acción por parte del ministerio, comentó a sus colegas en un consultorio médico: "Yo creo que lo están haciendo para que si de causalidad causa muchos estragos la nueva cepa ómicron y tenemos un retroceso en este sentido, nadie vaya a faltar a trabajar, ni aunque tenga niños chiquitos, ni aunque se enferme ni nada".

A algunos centros de salud de la capital les han sido rechazados los modelos de certificado que han presentado al ministerio, ya que "al calcular los parámetros, solo tuvimos en cuenta las faltas, certificados y licencias de este último año", cuando lo correcto y previsto era que se tuvieran en cuenta los últimos dos años de trabajo.

Esta situación perjudica a varios trabajadores que "clasificaban como elegibles" para recibir el estímulo salarial, pero que ya no serán escogidos cuando el nuevo documento incluya los criterios laborales de este año y el anterior. "Lo sentimos mucho y nos da lástima con nuestros trabajadores, pero es lo que hay", lamenta una trabajadora del Departamento de Recursos Humanos de uno de estos centros que aceptó hablar con 14ymedio con la condición de mantenerse en el anonimato.

