Maykel ‘Osorbo’ suspende su huelga de hambre y agradece el apoyo de los artistas

El rapero Maykel Castillo, conocido como Osorbo, ha depuesto su huelga de hambre este lunes, dos días después de que lo hiciera también el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ambos activistas no comían desde el pasado 18 de noviembre como medida de presión para conseguir la liberación del músico contestatario Denis Solís, condenado a ocho meses de cárcel por un supuesto desacato.

"Quiero hacerles saber a todos mis amigos en las redes sociales, a todos los que nos siguen y que han luchado codo a codo con el Movimiento San Isidro que estamos super conectados, que ya depusimos la huelga", declaró en un breve audio enviado a varios medios de prensa.

"Depuse la huelga hoy y estoy aquí, aún sitiado por la Seguridad del Estado, por dos patrullas, una en cada esquina y como 20 oficiales, que no me dejan salir. (...) No me dejan salir a agradecerle a todos esos intelectuales que nos apoyaron, a darle la mano a esos muchachos que se portaron allí en el Ministerio de Cultura", el pasado viernes.

"Gracias a todos esos muchachos, dramaturgos; gracias a todos los cubanos que se conectaron con la realidad de lo que nos pasó (...), a ese grupo de casi 500 personas", subrayó Osorbo en alusión a los artistas que exigieron frente al ministerio el fin de la represión contra el Movimiento San Isidro y respeto para el arte independiente.

La información fue confirmada a este diario por la periodista María Matienzo que pudo hablar con Maykel Castillo la tarde de este lunes. "Tremenda emoción, llamamos a la esposa pensando en hablar con ella y de repente empezó a hablar él, hablando suavecito… algo que no es propio de él pero me confirmó la información", declaró.

En una conferencia de prensa que dio el Movimiento San Isidro agradecieron la solidaridad que han recibido y señaló que "representa un apoyo tremendo y visibilidad".

Además denunció que se encuentran "bajo un cerco comunicacional" y con "muchas líneas interrumpidas" que les impide conversar con todos los miembros del colectivo.

Además recalcó que el Hospital Fajardo, donde está Luis Manuel Otero Alcántara "está intervenido tanto en la sala como en las inmediaciones del hospital por la Seguridad del Estado", algo que está limitando sus visitas y sus comunicaciones y que hasta ahora les permite hablar con él. "Todo lo que sabemos es lo que nos cuenta Enix Berrio, una persona en la que tenemos que depositar toda nuestra confianza".

