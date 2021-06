Maykel Castillo pudo hablar desde la cárcel después de ocho días incomunicado

Después de ocho días incomunicado, el rapero Maykel Castillo Osorbo pudo hablar este fin de semana con su colega Eliexer Márquez Duany El Funky. Osorbo está preso en la cárcel Cinco y Medio de Pinar del Río, a la espera de un juicio por los supuestos delitos de "atentado", "desórdenes públicos" y "evasión de presos o detenidos"

“Hablé con él ayer domingo y también el sábado, que fue su primera llamada después de ocho días incomunicado", cuenta El Funky a 14ymedio. "Me dijo que está bien y que tiene mucha fe de que va a salir muy pronto”.

Según precisa el artista, las dos comunicaciones duraron solamente cinco minutos. Osorbo precisó que no había podido llamar porque no se lo permitían debido a que “los oficiales tenían órdenes de que él no podía llamar por teléfono”. El Funky dijo además que “las cosas que la familia le ha mandado a la cárcel no se las dan completa, solo la parte que ellos [autoridades carcelarias] deciden”.

“Se le ha mandado ya dos sacos y de eso le han entregado solo lo que han querido. No le han dado todos los cigarros, solamente la comida”, denunció.

La curadora Anamely Ramos, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), en una publicación que hizo en Facebook acusó directamente a la Seguridad del Estado de apropiarse de una parte de las pertenencias de Osorbo y señaló además que estaban acosando a las personas que lo han apoyado llevando lo que necesita a Pinar del Río.

La curadora Anamely Ramos denunció que la Seguridad del Estado acosó a las personas que le han llevado a Maykel Castillo lo que necesita a Pinar del Río

"Seguridad del Estado e inseguridad de los ciudadanos: Ayer dejaste llamar a Maykel después de ocho días. Fue una llamada apresurada, pero para adivinar los pasos de ustedes no hay que tener mucho tiempo ni ser muy inteligente", dijo Ramos en su denuncia.

Osorbo fue arrestado el pasado 18 de mayo en su casa y no fue hasta dos semanas después que lo trasladaron a Pinar del Río. Antes del arresto, fue sometido a un cerco policial constante en su vivienda que duró semanas, en las cuales era arrestado sin motivo alguno cada vez que salía a la calle.

El artista junto a El Funky, Yotuel Romero, Descemer Bueno y el dúo Gente de Zona lanzó hace tres meses el tema Patria y Vida, devenido himno y lema en protestas contra el Gobierno.

El pasado 4 de abril en la calle Damas, en La Habana Vieja, la policía intentó detener a Osorbo, pero los vecinos le ayudaron a evitar el arresto. La esposa colgada de la muñeca del artista se convirtió en símbolo de la insólita protesta.

