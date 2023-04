México envía más petróleo a Cuba, pero la crisis del combustible sigue sin resolverse

México está enviando cada vez más petróleo a Cuba, según revela este miércoles la agencia Reuters con datos de Eikon y TankerTrackers.com. De acuerdo con ambas páginas, el tanquero Bicentenario, de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), ha descargado dos veces este mes de abril en una refinería de La Habana, que produce gasolina terminada, la más reciente el pasado domingo, cuando dejó el puerto de la capital.

Además, el buque Fortunato, con bandera panameña, llegó dos veces a la Isla en lo que va de año, procedente del puerto mexicano de Salina Cruz, con cargas de gas licuado de petróleo (GLP).

Una fuente de Pemex aseguró a Reuters que la empresa estatal ha estado suministrando petróleo a Cuba, aunque no dio detalles sobre la cantidad. Mientras, desde la empresa y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no quisieron ofrecer comentarios a la solicitud de la agencia británica.

Según Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, el crudo venezolano se ha vuelto más pesado en los últimos tiempos, complicando a Cuba su refinación y conversión en gasolinas. Este podría ser uno de los motivos del descenso en los envíos desde el país sudamericano, mayor proveedor de petróleo de la Isla desde 2000.

Los cargamentos pactados entre Hugo Chávez y Fidel Castro a principios de siglo rondaban los 55.000 barriles por mes como promedio a cambio de profesionales, médicos y personal de inteligencia

Los cargamentos pactados entre Hugo Chávez y Fidel Castro a principios de siglo rondaban los 55.000 barriles por mes como promedio a cambio de profesionales, médicos y personal de inteligencia mayoritariamente. Aunque en algunos años se llegó a duplicar la cantidad acordada, en los últimos tiempos se han alternado meses de subidas con otros de bajada del volumen.

Algunos expertos señalan que Rusia e Irán podrían estar suministrando a Cuba combustible pagado o intercambiado por Venezuela, lo cual compensaría de este modo el flujo que sus refinerías no pueden aportar para cumplir con La Habana.

Desde noviembre, según los datos de Reuters, han llegado al menos cinco cargamentos de petróleo ruso y combustibles desde distintas terminales del Caribe y Europa.

Según la aplicación Vesselfinder, varios petroleros estaban anclados en los puertos cubanos este miércoles. En La Habana, con bandera panameña, están el buque Caribbean Alliance, y el cubano Gloria C, y se espera la llegada, procedente de Curazao –donde Venezuela tiene una de sus más importantes refinerías–, del buque Primula, que navega con bandera noruega. En cuanto al puerto de Matanzas se encuentran los petroleros Marianna V.V., C heetah-II y Seatrout, con banderas de Liberia, Panamá y Alemania, respectivamente. De momento, no se espera la llegada de petroleros a Santiago de Cuba y Cienfuegos, dos de los puertos más importantes del país.

El directivo insistió, en entrevista con la prensa oficial, en desmentir el rumor de que Cuba exporta gasolina refinada en la Isla para conseguir divisas

El flujo, según todas las evidencias, no se detiene. Sin embargo, la crisis del combustible en la Isla ha llegado a uno de sus puntos más complejos. A todo esto, el director de Cuba Petróleo (Cupet), Néstor Pérez Franco, lamentó las "limitaciones" de la Isla en cuanto a la importación de crudo. El directivo insistió, en entrevista con la prensa oficial, en desmentir el rumor de que Cuba exporta gasolina refinada en la Isla para conseguir divisas.

"No podemos permitir que se tergiversen las cosas, ni crear más inconformidades de las que ya tenemos con los desabastecimientos que sufrimos todos, y que trabajamos para disminuir lo antes posible", agregó.

La crisis de combustible condujo a la suspensión del desfile del Primero de Mayo en la Plaza de la Revolución, uno de los eventos de mayor envergadura para la propaganda del régimen. Ulises Guilarte, secretario de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), señaló que había que proceder a una "reformulación" de la marcha, que deberá realizarse en los municipios y a lo largo del Malecón habanero, en condiciones de "máxima austeridad".

