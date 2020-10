Miércoles negro para el servicio de Telegram en Cuba

Este miércoles ha sido un día difícil en Cuba para el uso Telegram, la plataforma de mensajería instantánea que se ha convertido en los últimos años junto a WhatsApp y Signal en el reducto de las voces que quieren moverse por debajo del radar de la vigilancia en la Isla. Mercado negro, disidentes y activismo se mueven en la "zona azul" que les brinda la plataforma.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles los clientes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) denunciaron en las redes sociales problemas en la conexión a internet a través del servicio de datos móviles, especialmente para usar servicio como Telegram. Los internautas se quejaron de las fallas del monopolio estatal y exigieron respuestas.

Los mayores problemas se reportaron en los servicios de mensajería instantánea, la subida y bajada de contenido audiovisual desde internet y la reproducción de videos en línea. Una dificultad que tocó a un amplio espectro social: prensa independiente, foros de compraventa, hilos de intercambio artístico y hasta simples intercambios vecinales.

En una llamada telefónica al servicio de atención al cliente de Etecsa una empleada explicó que existían "dificultades por congestión en el sistema", sin ofrecer mayores detalles. Los reportes de los problemas para el acceso a internet llegaron desde varias partes del país y de usuarios de la tecnología 4G.

"Desde ayer tengo problemas con la conexión", comentó el internauta identificado en Twitter como @alefuente2011, quien explicó además que para entrar a Telegram necesitaba obligatoriamente usar un servicio de VPN. Una situación que denunciaron decenas de usuarios a lo largo de la Isla.

En Twitter, el usuario Dariel de la Rosa Pérez confirmó la situación. "Telegram me había dejado de funcionar, se quedaba en conectando, me dio por activar el VPN y voilá, ya tengo Telegram de nuevo", escribió tras la recomendación de otros usuarios de que usar el "truco del almendruco" como lo definen con ironía algunos en un país donde los ciudadanos están acostumbrados a burlar la censura.

Según los reportes de los usuarios los cuelgues comenzaron desde la noche del martes pero se intensificaron al amanecer de este 14 de octubre y fueron peores en algunas zonas del país, como los municipios de Centro Habana, Plaza de la Revolución y Cerro en La Habana aunque también usuarios de Sancti Spíritus y Camagüey reportaron problemas.

"Cuando logro conectarme me funciona Facebook pero no me abren ninguno de los servicios de mensajería instantánea", dijo a 14ymedio un joven residente en el municipio Centro Habana. Contrario a otras ocasiones en las que Etecsa ha anunciado previamente que hará reparaciones o ajustes en sus servicios, en este caso no ha sido así.

Desde diciembre de 2018 se habilitó el servicio de navegación web desde los teléfonos móviles pero, debido a sus altas tarifas, los constantes cuelgues y a la mala cobertura en varias zonas del país, los clientes no paran de publicar sus quejas.

Desde el pasado 25 de junio, ante los reclamos de sus clientes, Etecsa lanzó nuevos paquetes de navegación web desde los móviles que significó una reducción de los precios, aunque siguen siendo elevados.

En la actualidad, por el servicio de 4G, el consumo de 14GB tiene un precio de 45 CUC, aunque hay otros paquetes a un menor precio, 1GB por 10 CUC, 2,5 GB, por 20 CUC o 4FB por 30 CUC, todo estos paquetes con una duración en su validez de 30 días.

