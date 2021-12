Miles de artistas cubanos se han quedado sin sueldo en diciembre

Los artistas cubanos vuelven a quedarse este mes sin el subsidio acordado con las empresas estatales para sustituir sus salarios durante la pandemia. Para muchos de ellos, en fin de año, cuando esperaban el dinero para celebrar dignamente el 31 de diciembre, es especialmente grave que el apoyo material prometido por las autoridades no haya llegado aún a sus manos.

Según varios cantantes y bailarines, la resolución que debían emitir las autoridades para renovar el pago de la ayuda a partir de noviembre no se firmó hasta este miércoles, y ya los bancos no trabajan por los festejos de diciembre. Así, lamenta un artista, "no podemos cobrar hasta que pasen los días feriados".

Para autorizar los pagos, en mayo de 2020 las autoridades implementaron varias resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y algunas específicas dictaminadas por el Ministerio de Cultura. Sin embargo, con el pasar de los meses y la prolongación de la pandemia, estas normativas debían reactivarse periódicamente.

Según varios testimonios recopilados por 14ymedio, el actual retraso en los pagos se ha debido a la demora en renovar las resoluciones que amparan el mecanismo. Una tardanza que se ha topado en este fin de año con los cierres de sucursales bancarias y la tradicional lentitud que caracteriza a los trámites burocráticos en la segunda quincena de diciembre.

"¿Por qué esperaron hasta fin de año para emitir la resolución?", denuncia el joven músico, que prefiere el anonimato y que recuerda que los retrasos en los pagos de esta mensualidad han sido una constante. Esto y las largas filas para cobrar una vez que llega el dinero han marcado una ayuda que ha sido ampliamente ensalzada en los medios oficiales.

"El retraso en los pagos no es de ahora, es de hace mucho tiempo", explica la cantante Liliam Ojeda a este diario. "Históricamente, las empresas (todas estatales) han incumplido los contratos que obligan a pagar dentro de 90 días posteriores a la realización de la actividad", se queja, y con esta ayuda por la pandemia ha pasado lo mismo.

El esposo de la artista, Frank Delgado, se encuentra entre los afectados con la demora de un cobro que debieron efectuar alrededor del día 23 de este mes, pero que los administrativos de las empresas culturales advierten de que podría posponerse hasta pasadas las fiestas.

Cabe recordar que esta ayuda es lo único que están recibiendo los artistas desde hace más de un año y medio cuando cerraron teatros, clubes y casas de cultura. Aunque antes del covid-19, la mayor parte de las entradas económicas de muchos artistas provenían de caminos informales, este apoyo mensual ha resultado vital durante los meses de restricciones y cierre de fronteras.

En un inicio, un solista o un músico recibía bajo este concepto 1.500 pesos, una cifra que subió a 4.800 tras la puesta en práctica de la Tarea Ordenamiento, el pasado 1 de enero. Sin embargo, en estos meses la inflación y los precios de los productos básicos, incluyendo los alimentos, han subido a un ritmo desaforado.

Algunos artistas han tenido que dedicarse a labores ajenas a su profesión, como la mensajería a domicilio de productos, la elaboración de alimentos para vender a los negocios gastronómicos o al transporte de pasajeros, según los testimonios recopilados por 14ymedio.

Con el restablecimiento de los vuelos comerciales y la entrada a partir del 15 de noviembre de los visitantes a la Isla, algunos locales recreativos han abierto sus puertas, pero todavía se trata de un número pequeño de escenarios, al estilo del cabaret Tropicana en La Habana, que está incluido en los paquetes turísticos.

Fuera de esos sitios, los espectáculos en discotecas, clubes y casas de la música siguen suspendidos o con una frecuencia reducida, lo que restringe el número de artistas que se benefician de la vuelta al trabajo. E incluso si se está entre los que han logrado sumarse a algún espectáculo, el panorama es sombrío.

Las empresas estatales que contratan a muchos de estos músicos han advertido de que carecen de presupuesto hasta el mes de febrero para pagarles. Por su parte, para los que siguen sin poder trabajar, la fecha del cobro de la ayuda podría tardar hasta después del 4 de enero próximo, pues el Gobierno ha decretado feriado el primer lunes del año.

"Miles de artistas y músicos se quedan sin fiestas de fin de año", se queja un cantante que antes de la pandemia laboraba en varios centros nocturnos del municipio de Playa en La Habana. El artista advierte de que este tipo de tardanza en el pago no la sufren los funcionarios de la cultura. "Ellos sí tienen qué comer este 31 de diciembre".

