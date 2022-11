Miles de cubanos siguen sin luz en Pinar del Río casi 50 días después del huracán Ian

Las tareas de recuperación de Pinar del Río tras el paso de Ian no acaban nunca. Han pasado casi 50 días desde que el huracán tocó tierra en La Coloma, uno de los puntos más occidentales de la Isla y aún hay 3.673 personas sin luz, según la última actualización publicada este domingo por la Empresa Eléctrica en la provincia.

Pinar del Río tiene, según datos oficiales, 235.311 clientes, de los que 231.638 (98,44%) han recuperado la electricidad. Pero en San Juan y Martínez, la cuna tabacalera de la Isla, y San Luis, se siguen concentrando la mayoría de personas sin servicio.

"Compramos la comida del día, porque si lo haces para dos o tres días se te echa a perder. Tenemos que ir hasta Pinar del Río (a 22 kilómetros) y conseguirla por la izquierda o en MLC (moneda libremente convertible) porque en la bodega no hay", contaba una vecina de San Juan y Martínez a la agencia española EFE este fin de semana.

"Compramos la comida del día, porque si lo haces para dos o tres días se te echa a perder. Tenemos que ir hasta Pinar del Río y conseguirla por la izquierda o en MLC porque en la bodega no hay"

En su casa, donde la cocina es, como tantas en Cuba, eléctrica, lleva más de un mes comprando carbón y petróleo o cortando leña para poder cocinar.

Pero no es la única de las carencias que ese reportaje ha reflejado sobre la situación en Pinar del Río. José Ariel sigue con su casa medio caída y la indignación completa. El pinareño recibió la primera visita gubernamental un día antes de ser entrevistado por EFE y el resultado no pudo ser peor.

"Dijimos que nos hacía falta cemento pero (dijeron que) no había. Nos dijeron: 'ya ustedes tienen techo, ya están viviendo' y no te dan nada", lamenta este pescador que logró poner unas planchas de zinc como cubierta con ayuda de unos vecinos y que ahora debe clavar maderas en las ventanas para poder sostener los huecos.

"Pagamos unos 2.500 pesos por unas pipas que venían acá", añadió. En su caso, la luz hace dos semanas que volvió, pero el resto es un desastre.

Caridad Martínez, un residente en San Juan y Martínez que a sus 79 años sobrevive vendiendo miel de abeja en el portal de su casa explicó que su cama está empapada porque no logra obtener cemento para pegar las láminas de su techo.

"Me dijeron que no hacía falta darme nada", contó el jubilado, indignado también con los revendedores que proliferan en redes intentando colocar los materiales de la construcción que logran obtener ilegalmente a precios insoportables. "No tienen vergüenza, mire usted que ya es difícil conseguir cosas, pero esto es aprovecharse de la necesidad de la gente", expuso.

El Gobierno reconoció recientemente que le sería muy difícil conseguir en el corto plazo todos los materiales para la reconstrucción de las más de 108.000 viviendas parcial o totalmente destruidas por el huracán y que solo se han reparado 7.000.

"A más de un mes del huracán, todavía estamos discutiendo los mismos problemas que abordamos el primer día", dijo Esteban Lazo el pasado fin de semana en una de las muchas visitas que han realizado los dirigentes a la zona, posiblemente en un intento de calmar las aguas.

Este mismo domingo, Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a través de Twitter a los pinareños que contrasta con algunos de los testimonios que se pueden leer en los reclamos que los vecinos dejan en redes, comentarios de prensa o quejas a la prensa.

Su cama está empapada porque no logra obtener cemento para pegar las láminas de su techo. "Me dijeron que no hacía falta darme nada", contó el jubilado

"Continúa la recuperación de las afectaciones provocadas por el huracán Ian. En Cuba nadie queda desamparado", dijo el mandatario compartiendo un tuit del ministro de Energía y Minas en el que este había escrito: "Seguimos trabajando hasta llegar a todos. Nuestros trabajadores han vivido el cariño de un pueblo que sabe de solidaridad y empeño".

Vicente de la O Levy, titular del ramo tras la destitución de Liván Arronte, indicó que hasta el sábado el 97,74% de los clientes ya tenían electricidad y adelantó la marcha de los linieros de Santiago de Cuba, que han estado durante semanas tratando de recuperar los postes caídos y los kilómetros de cables arrasados en Pinar del Río.

"Lo que sigo sin entender es por qué en Mantua, que tuvo poca afectación, no restablecen, y aún más teniendo las plantas generadoras del municipio. Algo deberían hacer, porque lo sabemos, como también sabemos que utilizan los beneficios a su antojo", reclamaba un usuario de Facebook a la empresa eléctrica de la provincia.

"Por favor, ¿alguien me puede decir cuándo van a poner la corriente en el reparto Pepe Chepe, que llegaron hasta La Espa y nos dejaron a nosotros?", dice otro. "¿Se dignarán a pasar al menos por el circuito P 990 de la calle Sol? De tantas brigadas distribuidas en Pinar alguna podría pasar al menos a decir", añade otra.

Y lo peor es que los pinareños saben que los problemas, el día que llegue la corriente, están lejos de terminar, como recordaba otra usuaria "Están locos por llegar a 100% para comenzar con los apagones programados".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.