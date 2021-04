Militarizan Jagüey Grande ante un repunte de casos de covid

Los reportes publicados en las redes sociales sobre varias muertes repentinas en el municipio Jagüey Grande, de Matanzas, han obligado a las autoridades sanitarias a difundir un comunicado que busca desmentir los presuntos fallecimientos por una "neumonía fulminante" que circulan en los últimos días.

"Es una fábula de que hay H1N1 o H1N5, que si no sé qué más, ¡No! Y el IPK [Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí"] hasta la fecha ha visto 18 muertes y no hay nada de esto", declaró a TV Yumurí Fernando Acebo Figueroa, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

No obstante, el especialista reconoció que en ese territorio: "Sí hay covid". "Puede haber otras personas de las que allí hayan fallecido que realmente pueden ser positivo a covid y no se diagnosticaron correctamente. Vuelvo y repito, un, dos o tres PCR no excluyen al covid".

"Jagüey Grande ha incrementado sus casos [positivos a covid] a partir del 15 de marzo cuando venía reportando alrededor de dos a cinco hasta llegar a 35 en un día", detalló Acebo. El aumento está relacionado, según el epidemiólogo, "a un evento activo que hay en estos momentos en la fábrica La Estancia", encargada de la producción de jugos y compotas.

El aumento está relacionado "a un evento activo que hay en estos momentos en la fábrica La Estancia"

Las declaraciones de Acebo responden, pero sin aludir a él, a un audio que está circulando en redes sociales y a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En la grabación, una voz femenina que se presenta como personal sanitario, afirma que en Jagüey Grande han muerto más de diez personas por una neumonía fulminante o un virus nuevo.

El audio se hizo viral en pocas horas y provocó una gran alarma, porque detalla la existencia de casos contagiados por una "neumonía fulminante" que "en menos de 48 horas" termina con la vida de pacientes aparentemente sanos.

"No hay ninguna neumonía" diferente a las reportadas de manera oficial, aseguró Acebo y las que existen pueden ser de estos tipos: "virales, bacterianas o causadas por hongos". Explicó que las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí ( IPK), de La Habana, han demostrado que hay un alza de las infecciones respiratorias, "pero nada fuera de lo común".

Esta explicación también la sostiene una fuente médica consultada por 14ymedio, que prefirió el anonimato y explicó que "es primavera y es normal que aumenten las infecciones respiratorias agudas" en la Isla.

Por su parte, Annia Zamora, vecina del municipio de Jovellanos, cercano a Jagüey Grande, contó a este diario que no se puede ir de visita ni esa localidad ni al municipio de Pedro Betancourt, una situación que contribuyó a aumentar la alarma entre los matanceros.

Zamora explica que en Jovellanos está prohibido salir a la calle después de las seis de la tarde. "En Jagüey Grande y Pedro Betancourt sí están confinados con tropas especiales y no se puede entrar ni salir". La militarización de la zona ha contribuido a los rumores, junto al corte del servicio telefónico que han sufrido varios activistas de la inmediaciones.

La residente también asegura que en esa parte del país, lo que más abunda es la escasez. "Aquí no tenemos nada, la situación con los medicamentos es la más crítica, llegas al policlínico y te piden la jeringuilla y la medicina porque no tienen nada con qué trabajar. Los médicos te tratan bien pero no tienen nada", se queja.

"Se extreman las medidas para evitar la movilidad, como parte de la cuarentena modificada que enfrenta el territorio"

Con una población de 60.000 personas, Jagüey Grande cuenta con 26 focos abiertos y 120 casos activos, informó este viernes la emisora estatal Radio 26. Además se encuentran ingresadas 340 personas en los diez centros de aislamiento para contactos de casos positivos y sospechosos.

En el municipio "se extreman las medidas para evitar la movilidad dentro de los poblados jagüeyenses, como parte de la cuarentena modificada que enfrenta el territorio", afirmó el vicepresidente del Consejo de Defensa Municipal, Magdiel Díaz Luzardo.

Cuba reportó este viernes un récord de contagios viarios con 1.077 casos positivos de entre 20.749 muestras procesadas. Desde hace cuatro días el país no baja del millar de contagios y ante el repunte, las autoridades han optado por la autocrítica ante el mal manejo del covid.

Según el Ministerio de Salud Pública, en la actualidad hay 24.939 pacientes ingresados, de ellos 3.706 sospechosos, 16.716 en vigilancia y 4.517 personas con la enfermedad. Desde que llegó la pandemia, el país acumula 77.353 confirmados y 429 fallecidos.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.