Movilización en las redes sociales por la liberación del joven cubano que trasmitió la primera protesta el 11J

Yoan de la Cruz, que el pasado 11 de julio hizo la transmisión en vivo de las primeras protestas en San Antonio de los Baños que prendieron la mecha de las manifestaciones por toda la Isla, fue detenido el pasado viernes según han denunciado familiares y amigos en las redes sociales.

"Es mi sobrino, un niño súper bueno y que su único delito fue grabar desde su casa la manifestación del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Lleva dos días detenido. Mi hermana y todos lo estamos pasando muy mal pensando en que le estarán haciendo", escribió Ivis Cruz, tía del joven cubano, en Twitter este domingo.

Varios amigos habían comenzado a compartir en las horas siguientes al arresto el mismo mensaje en redes sociales para reclamar la liberación del muchacho y reivindicando su papel en las inéditas protestas que han estremecido la Isla en los últimos quince días. "Yoan de la Cruz, cubano y ariguanabense, pero más que eso, muchacho valiente que, con un celular y unos cuantos megas, le enseñó al mundo entero que en San Antonio de los Baños hay un pueblo chiquito, pero lleno de gente valiente como él, que se hartó de vivir presa y salió a las calles gritando "¡LIBERTAD!" ¡Suéltenlo ya, cobardes! Tan grandes que se creen para sentir que un joven con un telefonito en mano les hace temblar el castillo de naipes en el que viven".

Otro amigo del muchacho, el transformista conocido como Vida Bohemia, también ha reclamado la liberación de De la Cruz y considera una injusticia que una persona pacífica que no ha llevado a cabo actividades violentas esté retenido. "Si él no tiró una piedra, no rompió un cristal, no le dio un golpe a nadie, no vociferó abajo nadie. Por favor, suéltenlo ya. Tienen a una madre, a una abuela, a una familia y a miles de amigos sufriendo".

Jhans Oscar, conocido youtuber del colectivo LGTBI+, dio eco a las reclamaciones de los allegados a Yoan de la Cruz este domingo y lo que se movía apenas en las redes sociales ha adquirido cariz noticioso en las últimas horas. "Al chico de la primera directa que se hizo viral cuando las protestas de San Antonio de los Baños se lo han llevado preso. [Está] en estos momentos injustamente encarcelado por la dictadura", denunció en su cuenta de Twitter.

"No dejamos que le pase nada a Yoan", agregó el creador de contenidos.

Alejandro Díaz Jerez, otro usuario del grupo San Antonio de los Baños en Facebook, también aludió al carácter pacífico de la actuación de De La Cruz el pasado domingo en que se inició la ola de manifestaciones para demandar su puesta en libertad. "No es un delincuente, ni terrorista y mucho menos un mercenario pagado por ningún país u organización como lo categoriza la dictadura cubana. Exigimos la liberación inmediata de Yoan de la Cruz y de todos los presos injustamente", escribió.

"Los miles y miles de cubanos que salieron el pasado 11 de julio y que continúan saliendo a las calles en Cuba y en más de 45 ciudades por todo el mundo, exigiendo su libertad a pesar de la represión desatada por parte de los cobardes de las fuerzas armadas. [No] es un homosexual inconforme de familia desestructurada ni problemático vende patria como han dicho los manipuladores gobernantes de la Isla mandados por ti, son personas de bien, con familias y una vida, cansados del arcaico, obsoleto, fallido e ilógico sistema comunista, que lo único que ha llevado a nuestro país es hambre, miseria, atrasos y necesidades de todo tipo, y un adoctrinamiento a su máxima expresión por más de 60 años. Gracias a Dios se les cayó el teatro y, felizmente, el mundo entero conoce hoy la verdadera realidad del comunismo cubano", añadió el joven en su mensaje.

Quince días después de las manifestaciones, sigue sin haber un listado oficial definitivo de detenidos relacionados con los acontecimientos del 11 de julio y se siguen conociendo arrestos y liberaciones con cuentagotas gracias a la difusión a través de las redes sociales de los casos.

Según el listado actualizado de Cubalex, hasta la fecha hay 689 personas afectadas, de las que 263 están detenidas, 238 en proceso de verificación, 152 en libertad y 36 son desapariciones forzosas.

