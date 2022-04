Muere Basilio Guzmán, uno de los 'plantados' de las cárceles cubanas

El ex prisionero político cubano Basilio Guzmán Marrero, que cumplió 22 años de encierro en las cárceles del régimen de la Isla, falleció este miércoles en Virginia, Estados Unidos, país donde residía desde hace años, según confirmó a 14ymedio el disidente Frank Calzón.

Guzmán era natural de Campo Florido, La Habana, y "se unió a la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista sufriendo persecusión", recordó el Comité Internacional de Ex Presos Políticos Cubanos al lamentar el fallecimiento del opositor.

"Años más tarde, tras el arribo al poder de la mal llamada revolución castrista regresó a la lucha en busca de la libertad que estaba siéndole arrebatada al pueblo cubano", agrega el Comité, que señaló además, que Guzmán fue juzgado en la década de 1960 a 30 años de prisión "de los cuales cumplió 22, la mayor parte del tiempo en calzoncillos como única vestimenta".

El ex preso no solamente se dio a conocer por su encierro en la cárcel si no también por su posición tras las rejas. Según Clazón, Guzmán fue un hombre que desde el principio marcó una especie de línea roja muy clara en el presidio político cubano.

Estuvo marcado por la intransigencia de no vestir el uniforme de preso, una de las características que tuvieron los llamados plantados en Cuba y en especial Guzmán que era conocido como "una figura clave y muy heroica por la confrontación en el sistema carcelario contra el castrismo", agregó Calzón.

"¡Gracias amigo por tu ejemplo y dignidad! Desde otra dimensión, Cuba seguirá contando contigo"

En Estados Unidos mantuvo un perfil opositor contra el régimen de la Isla. "Basilio era el representante de la organización Alpha 66 en Washington D.C. donde residía. Hasta sus familiares llegue nuestro más sentido pésame", concluyó su comunicado el Comité.

Basilio Guzmán Marrero fue uno de los firmantes de una carta que el pasado mes de abril enviaron al presidente de EE UU, Joe Biden, más de dos centenares de intelectuales, artistas, escritores y líderes cubano-estadounidenses pidiendo al mandatario que condicione su política hacia Cuba a una "amnistía general de todos los presos políticos" en la Isla.

"Ha muerto un hombre bueno, un gran patriota" que "conoció bien el odio del castrocomunismo", escribió en sus redes sociales el director de The Cuban American Voice, Julio M. Shiling. "Nada, sin embargo, lo apartó de su equilibrio, paz, y luz propia".

"¡Gracias amigo por tu ejemplo y dignidad! Desde otra dimensión, Cuba seguirá contando contigo. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad del presidio político cubano", agregó el escritor y politólogo en su post.

El Comité Internacional de Ex Presos Políticos Cubanos, al informar la muerte de Guzmán en sus redes sociales, también lamentó el fallecimiento este miércoles en la ciudad de Los Angeles, California, del disidente Evelio Díaz López.

De Díaz el Comité recordó que era miembro de una familia campesina de Matanzas donde se "destacó por la ayuda prestada a las guerrillas de Benito Campos y Agapito Rivera" y su "participación en la lucha contra el castrismo".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.