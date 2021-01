Muere a los 58 años el artista y diseñador cubano Rolando Pulido

El diseñador y artista cubano Rolando Pulido murió este viernes en Nueva York a los 58 años de edad. El artista, que decoró emblemáticos espacios culturales y fue un gran impulsor de la causa de la democracia en la Isla, falleció en un hospital del Bronx, en la ciudad donde vivía.

"Nuestro amado hermano, Rolando Pulido, ha descansado ayer durante la noche, agradecido de corazón por toda la solidaridad que le transmitimos entre todos hasta el final", anunció el escritor emigrado Orlando Luis Pardo Lazo en su cuenta de Facebook.

Pintor y diseñador, en 1980 y con solo 18 años decidió salir de Cuba durante el éxodo del Mariel. Poco después de declarar su intención de emigrar fue víctima de un masivo acto de repudio donde, según recordó en testimonios y entrevistas fue "humillado y fuertemente golpeado".

"La Cuba que conocí no me había gustado ni un poquito. Había sido el lugar donde desde que nací me trataban de adoctrinar con una ideología que no me gustaba, que no era la que mis padres hubieran preferido para mí", explicó años después al recordar sus primeros tiempos en Nueva York.

"El país donde un extranjero es el único que tiene derecho a ser libre. El país que me golpeó cuando quise irme. Mi país, que me prohíbe tocar su suelo", reiteró. Entre los trabajos artísticos más emblemáticos de su carrera están el diseño del club de jazz Blue Note, el bar Cooper 's, la librería Strand y también algunos de los escenarios del programa Saturday Night Live.

A partir de 2007, Pulido se involucró con mucho entusiasmo con la blogósfera independiente que daba sus primeros pasos en la Isla. La mayor parte de los carteles, campañas visuales y logotipos asociados al fenómeno de las bitácoras digitales nacieron de su creatividad.

Su activismo en las redes ayudó a dar visibilidad a numerosos reporteros cubanos. "Por muchos años busqué la manera más eficaz de denunciar las atrocidades que suceden en Cuba por parte del gobierno y encontré que es a través de mi trabajo gráfico", aseguró. "Hoy gracias a la internet, puedo compartir mi trabajo con otros cubanos en muchas partes del mundo, incluso de dentro de la isla y hacer proyectos juntos".

Entregado, solidario y talentoso, así recuerdan sus amigos y colaboradores a Rolando Pulido, un diseñador que "llevó a la denuncia sobre la situación cubana al plano de lo bello y visualmente atractivo"; al decir de un internauta este sábado al conocerse la noticia de su muerte.

