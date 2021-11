Muere el poeta y opositor Raúl Rivero: "Nunca se adaptó a vivir fuera de Cuba"

El poeta, periodista independiente y opositor cubano Raúl Rivero, de 75 años, falleció a las 9:15 de la mañana de este sábado en la ciudad de Miami a causa de problemas cardiorespiratorios, informó a 14ymedio su esposa Blanca Reyes. Desde hacía años sufría de un enfisema pulmonar que fue complicándose.

"En los últimos meses entraba y salía de los hospitales porque su enfisema se agravaba, no quería contarlo pero se fue apagando", advierte Reyes. "Él nunca se pudo recuperar físicamente de todo el daño que le hizo el régimen cubano", explica la viuda en alusión al tiempo que pasó en prisión tras ser encarcelado durante la Primavera Negra de 2003 y condenado a 20 años.

Rivero también sufrió actos represivos y fue forzado a salir al exilio en España en abril de 2005 junto a parte de su familia. Las presiones internacionales y los problemas de salud del periodista influyeron para que saliera de la Isla.

"Nunca se adaptó a vivir fuera de Cuba, cayó en una depresión y nunca se recuperó", detalla Blanca Reyes a este diario. En el momento del deceso, el poeta estaba en el Hospital Baptist de Kendall.

Nació el 23 de noviembre de 1945, en Morón, en aquel momento perteneciente a la antigua provincia de Camagüey. Durante su vida publicó varios libros de poesía y trabajó en diversos medios de comunicación cubanos e internacionales, entre ellos El Mundo de España y fue fundador de Diario de Cuba.

Fue uno de los fundadores de la revista El Caimán Barbudo en 1966 y también trabajó como corresponsal de Prensa Latina en Moscú entre 1973 y 1976.

Desde el año 1989 comenzó a desmarcarse del oficialismo cuando renunció a su membresía en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y, en 1991, fue uno de los firmantes de la Carta a los Intelectuales, donde se pedía a Fidel Castro la liberación de los presos de conciencia. Ese mismo año renunció a ejercer en los medios oficiales porque lo consideraba una "ficción sobre un país que no existe".

En 1995 fundó la agencia de noticias independiente Cuba Press y en el año 2001 participó en la creación de la primera asociación de periodistas de Cuba, también independiente. Es considerado uno de los mejores poetas cubanos de su generación y en 2003 fue galardonado con el Premio Mundial de la Unesco a la libertad de expresión.

Su esposa Blanca Reyes formó parte del grupo fundacional de las Damas de Blanco que exigían la inmediata excarcelación de los presos políticos, especialmente de los apresados durante la Primavera Negra.

El periodista costarricense José Meléndez, quien era corresponsal en La Habana del diario mexicano Excélsior, cuenta a 14ymedio que en el primer semestre del año 2000, cuando llevaba varios años en Cuba, Rivero lo visitó con su esposa en la casa donde residía en El Vedado. "En el transcurso de nuestra intensa conversación surgió la palabra internet. Él me dijo que nunca había visto internet, que no tenía ni la menor idea de lo que era eso. Por supuesto que de inmediato lo invité a mi oficina ahí mismo en mi casa y me conecté", recuerda Meléndez.

"En ese tiempo había que esperar el ruido remoto para conectarse. Ahí le mostré la maravilla de la autopista de la información. Él se quedó realmente sorprendido por la posibilidad de acceder sin ningún tipo de censura a las publicaciones de medios periodísticos internacionales que, por supuesto en 2000 como hoy, son considerados por el régimen cubano como difusores de propaganda enemiga. Recuerdo que él dijo, palabras más palabras menos, que ojalá todos los cubanos tuvieran un día acceso libre a internet".

