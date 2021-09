Multan a tres cubanos en Artemisa por maltrato animal

Tres cubanos fueron multados en la provincia de Artemisa por agredir y matar a un gato el pasado 6 de septiembre, una medida hasta ahora inédita en la Isla. Según informó el Ministerio de la Agricultura, las sanciones fueron impuestas tras la denuncia que realizó, vía telefónica, una protectora de animales al Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Sanidad Animal Provincial.

Este mecanismo de denuncia se estableció desde el 10 de julio de este año con la entrada en vigor del decreto-ley 31 de Bienestar Animal y su reglamento complementario, el decreto 38. La nueva norma indica que los que incurran en hechos como los del 6 de septiembre recibirán multas de 1.500 pesos, pero en este caso se duplicó el monto ante "la gravedad de los hechos". Además, a los agresores les levantaron actas de advertencia.

La activista y protectora de animales, Ailyn Sardiñas, considera "injusta" la medida que se tomó y exige que en lo adelante las autoridades sean "más severas". Antes de aplicar la multa "se debió haber indagado más". "Por una parte es muy injusto, pero por otra, son pequeños pasos. Es la primera vez que se aplica el decreto ley desde que entró en vigencia", declaró a este diario.

Por su parte, Enma Silvente, la protectora de animales que hizo la denuncia vía telefónica, manifiesta a 14ymedio estar muy decepcionada con la entrada en vigor de la nueva normativa. "Seguía el maltrato y nadie estaba recepcionando las acusaciones. Entonces se dio este otro caso de abuso y crimen y fue cuando dijimos: 'hasta aquí llegó que no se haga nada'", y se unieron para denunciar el acto criminal.

"Con respecto a las medidas, considero que la multa es irrisoria, pero nos dio una luz de que ya este tren lechero comenzará a moverse", apunta Silvente.

Ver que las autoridades del Ministerio "tomaban partido en el asunto nos sorprendió a muchos", asegura a este diario el animalista Javier Larrea. "De todas maneras, no estamos muy satisfechos porque las sanciones que se pusieron no son nada proporcional con la magnitud de los hechos. Esto llevaba privación de libertad de al menos seis meses o un año, pero en Cuba el maltrato animal todavía no es delito, ninguna de sus tipologías".

Para Sardiñas, "si no se hubiese hecho esta presión no hubiera pasado nada" con los agresores. La activista afirma que no es la primera vez que se hacen este tipo de denuncias pero los canales establecidos por las autoridades no funcionaban. "El movimiento animalista tuvo que ponerse bien fuerte para que sacaran los números telefónicos y la garantía de que iban a funcionar". La joven percibe que "ya el cubano no está tolerando estos abusos" como antes.

Silvente asegura que los animalistas han solicitado reunirse con las autoridades "para debatir el decreto" pero no se ha dado la oportunidad. "Hechos como estos no deben quedar con una multa. Estamos en contra de que así sea, pero eso es lo que encierra el decreto".

El Ministerio de Agricultura en su comunicado señala que uno de los agresores "ante la mordedura que le ocasionó un gato en una de sus manos", y de conjunto a otros dos ciudadanos que lo acompañaban, "ocasionaron severas lesiones" en el animal "empleando formas extremadamente brutales y violentas" que provocaron su muerte.

"Además de los daños físicos que le causaron, se manifestaron verbalmente empleando frases de extrema violencia y filmaron este acto sumamente cruel, y como si fuera poco, lo subieron a las redes sociales, lo que demuestra la ferocidad y pésima actuación de esas personas", apunta la nota. Se reconoció también que el hecho provocó "gran indignación en la comunidad protectora animalista y la población en general".

Son muchos los casos de agresiones que han quedado impunes en el país como el de mayo de 2017. En esa ocasión varios jóvenes quemaron vivo a un cachorro en el municipio de Manzanillo, en la provincia de Granma; una acción que fue filmada por los agresores y difundida en redes sociales.

Larrea también recuerda que existen otros casos de maltrato animal que se han denunciado y están a la espera de que las autoridades tomen partido. Al igual que en el caso del pasado 6 de septiembre, en otros, asegura, han ayudado mucho las plataformas digitales. "Las personas a veces dicen que no se publique en redes sociales, que lo que hay que hacer es denunciar legalmente. Eso quisiéramos todos pero no funciona. La ley es letra muerta. Ojalá este precedente cambie las cosas aunque la verdad, no lo creo".

Por otro lado, este jueves la animalista Valia Rodríguez informó sobre la reapertura en La Habana de la Clínica Veterinaria José Luis Callejas, conocida como clínica de Carlos III. Rodríguez señaló que en el establecimiento no se están ofreciendo los servicios de ultrasonido, rayos X ni tampoco cirugías complejas ni ortopédicas.

"La clínica necesita de manera urgente una solución para estos servicios que hoy se obtienen de forma privada e ilegalmente a precios ridículos para los protectores. Me pregunto si el Ministerio de la Agricultura de Cuba no puede negociar con el Ministerio de Salud Pública un equipo de ultrasonido y de rayos X", dijo Rodríguez.

