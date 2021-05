Empieza la caza de morosos en las calles de Sancti Spíritus para cobrarles las multas

La Policía comenzó este martes en Sancti Spíritus el control aleatorio de identidades para localizar a cualquier persona que haya sido multada por violaciones de precios y normas para el control del covid-19 y no haya abonado el importe.

Aunque esta actuación ha sido denominada "Operación Responsabilidad", se trata de un mecanismo de inspección que presupone la culpabilidad de todo ciudadano que transite por calles y centros comerciales.

Según explicó Yester Reyes Marrero, de la Jefatura Provincial de la Policía, hay una alta cantidad de personas multadas con cantidades que van desde los 1.000 a los 8.000 pesos o más que no han pagado en el plazo disponible, de ahí la puesta en marcha de la operación.

El oficial indicó que solo en lo que va de mayo se han aplicado 1.221 multas de 1.000 y 3.000 pesos por contravenir el decreto 30, aunque no dio cantidades de meses precedentes ni datos del porcentaje de impagos. "La mayoría se corresponde con el no uso del nasobuco o mascarilla y el incumplimiento de otras medidas sanitarias previstas", detalló.

El decreto 30, aprobado en diciembre de 2020, establece sanciones que alcanzan los 3.000 pesos para quienes incumplan las normas sanitarias previstas para disminuir los contagios de coronavirus.

Solo en lo que va de mayo se han aplicado 1.221 sanciones de 1.000 y 3.000 pesos por no usar nasobuco o incumplir otras medidas sanitarias

En cuanto al 31, publicado pocos días después, multa a los vendedores con entre 5.000 y 7.000 pesos por no exponer en una tablilla los productos y precios que ofertan; entre 8.000 y 10.000 por "retener, reservar, aplazar o no poner a la venta los productos destinados a la comercialización minorista", y hasta entre 12.000 y 15.000 si no cumple con las medidas ordenadas contra "precios abusivos" y "precios especulativos".

La policía de Sancti Spíritus puede ahora solicitar el carné de identidad a cualquier ciudadano que esté en un lugar público, incluido un centro comercial, escanear el documento y comprobar si debe algún dinero. En caso afirmativo, serán inmediatamente trasladados a una unidad policial para abonar lo adeudado o, si no dispone del dinero en el momento, acudir a la oficina de cobro de multas y acordar las condiciones de pago para ser retirado del "sistema de contravenciones".

El escaneo también se hará a quienes acudan a una oficina de atención a la población del Ministerio de Interior para realizar algún trámite -como el registro de un vehículo, obtener la licencia de conducción o tramitar un pasaporte- que no podrá ser completado si debe algún dinero.

Otras solicitudes ante las que se puede controlar si se está en el registro de deudores son las de algunos tipos de documentación determinada, como la licencia con fines de traslado de pasajeros o de carga en los vehículos particulares.

En caso de ser propietarios de medios de transporte o conductores, se les retirarán los documentos del medio que conducen y la chapa de identificación. "Luego se les traslada al Centro de Depósito de Transporte, donde se les ocupa el vehículo, y en tanto no paguen la deuda o presenten el contrato de pago con la oficina de multas no se les devolverá el medio, por cuya estadía de custodia deberán pagar", añadió Reyes Marrero en la emisora local. También explicó que hay casos de personas que tienen en sus manos el comprobante de pago y sin embargo el sistema no los recoge como que liquidaron su deuda. "Si muestran ese comprobante el medio no les será retirado, aunque sí se registran los datos", especificó.

El oficial llamó a la población a mantener las recomendaciones de salud en el complicado contexto sanitario por la pandemia, que ha dejado en los últimos días los peores datos desde el inicio, en marzo de 2020, y cuando las previsiones indican que junio puede ser aún peor.

Según Reyes Marrero, hay demasiados menores en las calles sin mascarilla, multitud de jóvenes y adolescentes en áreas públicas deportivas -en ocasiones consumiendo alcohol- o fiestas en los hogares que facilitan la transmisión.

También lamentó la presencia de muchas personas vulnerables, como jubilados o embarazadas- en colas y aglomeraciones, pero las autoridades siguen sin ofrecer ninguna alternativa para poder encontrar alimentos en condiciones seguras.

