Nancy Peña denunció a su ex pareja y este la mató cuatro días después

El de Nancy Peña es el primer feminicidio registrado en Cuba en este mes de marzo. La mujer, de 49 años, fue asesinada por su ex pareja el pasado domingo en su domicilio del Consejo Popular Alcides Pino, en Holguín, según reportó CubaNet.

Ella misma, documenta el diario independiente, había publicado en redes sociales su temor a que le pasara algo. "Me siento amenazada por un hombre", escribió el 1 de marzo Peña, quien decía escribirlo "por si me pasa algo", pues lo había denunciado a la Policía y no habían detenido al individuo. "En qué país vivo, que no le importa la vida de una ciudadana cubana", lamentaba.

Una amiga de la víctima contó a CubaNet que el feminicida, quien usó un arma blanca y ya había agredido anteriormente a Peña, esperó a que el hijo de esta saliera de la casa para atacarla, y que también apuñaló a un vecino que estaba conversando con ella. "A Nancy la mató simplemente porque no quería seguir con él, como si fuese su dueño, y al vecino porque tuvo la mala suerte de estar allí", declaró la fuente al medio.

"A Nancy la mató simplemente porque no quería seguir con él, como si fuese su dueño, y al vecino porque tuvo la mala suerte de estar allí"

En lo que va de 2023, son ya 17 las mujeres muertas a manos de su pareja, ex pareja o agresores sexuales, según el reporte de plataformas y medios independientes, a falta de datos oficiales.

El pasado 5 de marzo, las autoridades informaron de la detención de Liván Reinaldo Mora Pérez, acusado de matar a puñaladas, el 28 de febrero, a Vanelis Macola en el poblado de Tuinicú, en Sancti Spíritus. Según el diario oficialista Escambray, el detenido contaba con "múltiples antecedes penales por los delitos de amenaza, lesiones, hurto, violación, robo con fuerza, entre otros".

A principios de este mes, la organización Yo Sí Te Creo en Cuba había identificado a Isabel Rodríguez Díaz como la víctima de un feminicidio que trascendió el pasado 11 de febrero en Camagüey.

Este 8 de marzo, en el que se conmemoró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, el grupo de activistas que pensaban hacer una manifestación pacífica tuvieron que protestar en silencio.

La Asamblea Nacional no aceptó la carta que les fue remitida por las mujeres, y algunas de ellas fueron después acosadas por la Seguridad del Estado y detenidas. Dos iniciativas trascendieron: llevar una cinta negra en la muñeca como muestra de luto y una "marcha virtual" para seguir pidiendo al Gobierno que proteja a las mujeres.

