Otero Alcántara exige al Gobierno 500.000 dólares por el daño a sus obras

El artista Luis Manuel Otero Alcántara lleva más de dos semanas sitiado en su vivienda de La Habana Vieja, sede del Movimiento San Isidro (MSI). "Cuento ya 17 días aquí sin poder salir de mi casa. Intento salir y me detiene la policía política", explica a 14ymedio.

Desde el pasado sábado, un día después de que la Seguridad del Estado allanó su vivienda de la calle Damas y lo detuvo por 16 horas, el artista es arrestado cada día a las cuatro de la tarde cuando intenta salir a reclamar que le sean devueltas las obras de arte que se llevaron los oficiales.

"Hoy ellos siguen en la esquina y no dejan entrar a nadie, esto aquí sigue en las mismas", explica a este diario este miércoles y asegura que el aumento de la represión lo lleva a exigir más a las autoridades. "La primera demanda es que quiero 500.000 dólares por daños a mis obras".

Las obras incautadas y dañadas forman parte de la serie A pesar de ser un niño bueno, yo no conocí a los Reyes Magos, en la que el artista ilustra en gran formato coberturas de algunas de las golosinas que comía en su infancia, en un momento en que las confituras infantiles han desaparecido de las tiendas en moneda nacional.

Otero Alcántara ya tiene una idea de qué hacer con esos recursos: "Ese dinero me lo voy a gastar en remodelar las casas de la gente aquí de San Isidro. Para que no me diga que la situación está difícil, si quieren que quiten dinero de los hoteles que están haciendo por todos lados".

El pasado lunes, mientras estaba detenido en la unidad de policía de El Wajay, al sur de La Habana, fue interrogado por la teniente coronel Kenia María Morales, una oficial señalada por su participación en la represión contra artistas independientes. Morales le mostró fotocopias de algunas de las obras. "Las tenemos y te las vamos a devolver si un juez lo decide", aclaró.

"Después de esto ¿qué aguanto?, ¿Que fusilen a un colega? No, esto es algo inaceptable, después que entran a tu casa y te llevan tus obras de arte ¿Qué se puede esperar mañana?"

Para Otero Alcántara la retención de las piezas es un gran absurdo porque nunca firmó un acta de decomiso ni tampoco los oficiales le mostraron siquiera una orden de registro al entrar a su casa. "Muchas de las obras están estrujadas pero otras están ripeadas al punto de que les falta el 70%".

El artista recuerda: "Yo estaba dentro de mi casa, ellos entraron y me sacaron para montarme en una patrulla y ya no supe más nada hasta que regresé al otro día. Esas obras de arte son mis hijos". Desde entonces tampoco tiene servicio de datos móviles en su celular.

Este martes volvió a ser detenido y, en esta ocasión, conducido a la unidad policial del Cotorro y allí lo tuvieron en el calabozo hasta las 10:30 de la noche cuando lo trasladaron hasta su casa. El operativo que rodea su vivienda le impide salir y hablar con los vecinos. Una situación que consideran intolerable.

"Después de esto ¿qué aguanto?, ¿Que fusilen a un colega? No, esto es algo inaceptable, después que entran a tu casa y te llevan tus obras de arte ¿Qué se puede esperar mañana?. Estoy que no puedo moverme, no puedo dibujar, nada, y si están buscando que me vaya del país están mal, no pienso irme para ningún lado", advierte.

"Es muy injusto todo lo que están pasando los vecinos aquí también, el día del allanamiento se llevaron detenido al hijo de una vecina porque estaba filmando, pero ya lo soltaron", detalla. Según ha podido percibir la calle Damas en estos días "ha estado medio fantasmagórica, con pocas personas en la calle pero desde ayer ya comienza a recuperar su ritmo normal".

Este martes, en las redes sociales varios internautas denunciaron la presencia en la misma esquina de la sede del MSI del ómnibus que la Seguridad del Estado utilizó el pasado 27 de enero para arrestar a los artistas y periodistas que protestaban frente al Ministerio de Cultura, una denuncia que fue confirmada por una investigación hecha por el proyecto independiente Inventario.

El ómnibus fue identificado como de la marca Yutong y con la numeración 5604, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte de La Habana, una imagen que fue compartida en Facebook por la artista Salomé García.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.