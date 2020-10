El opositor Pablo Moya, trasladado a una prisión de Santiago de Cuba

El opositor de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Pablo Moya Delá ha sido trasladado a la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba, según contó su hijo, Daineris Moya García, al diario Cubanet.

"Desde horas tempranas estuve en la PNR para recibir información. El oficial de guardia muy enfadado me dijo: te he dicho tres veces que fue conducido a prisión. Reclamé por la mala forma y me sacaron del lugar", dijo Daineris, que definió como "dura" la noticia.

Moya Delá, de 65 años, fue detenido cuando protestaba contra el desabastecimiento de las tiendas y la represión y fue conducido a la Oncena Unidad de San Miguel Padrón, La Habana. Allí mantuvo una huelga de 23 días a pesar de tener una salud delicada, según su familia, por diversas patologías no especificadas y fue trasladado con posterioridad a Santiago de Cuba como "ilegal", donde estaba hasta este lunes en La Territorial, en el municipio de Palma Soriano.

"Me dijo que la culpa de que mi papá estuviese en prisión era de los tribunales, y, por supuesto, le contesté que los tribunales, la fiscalía y la PNR no dejaban de ser la misma cosa, todos en manos del régimen"

"Al frente del caso estuvo el represor Norbelis, con número de chapilla 24471, quien me dijo que la culpa de que mi papá estuviese en prisión era de los tribunales, y, por supuesto, le contesté que los tribunales, la fiscalía y la PNR no dejaban de ser la misma cosa, todos en manos del régimen", dijo su hijo a Cubanet.

Moya Delá, cuentapropista, exmarinero y promotor de Cuba Decide, vive con su esposa en La Habana hace años , donde mantiene su actividad opositora; pero las autoridades consideran ilegal su residencia y, cada vez que ha sido detenido, ha sido trasladado a Santiago de Cuba, de donde es originario.

En esta ocasión, el desplazamiento ha tardado en producirse por las medidas de control del covid-19 que impedían la circulación interprovincial, según contó semanas atrás su compañero Zaqueo Báez, que afirma que Moya está acusado de evasión de impuestos, pero los motivos de su detención son ideológicos.

Según el último informe de la organización Cuban Prisoners Defender, en el último año en Cuba se han sumado 52 nuevos prisioneros políticos a la lista, formada por un total de 138 de los que 49 pertenecen a Unpacu.

