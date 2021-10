En Palma Soriano, la Seguridad del Estado impide la entrega de la notificación de la marcha del 20N

La activista Elsa Isaac Reyes fue detenida este lunes en Palma Soriano cuando intentaba entregar a las autoridades una carta para avisar de la realización, el próximo 20 de noviembre en esta ciudad del oriente, de una Marcha Cívica por el Cambio.

Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), organización opositora a la que pertenece también Isaac, cuenta a 14ymedio lo que ocurrió: "Ella fue a presentar a la intendencia municipal de Palma Soriano la solicitud con las 20 firmas que habían recogido y cuando llegó al lugar le dijeron que debía ir a la parte de atención a la población". Allí, le pidieron que esperara afuera unos minutos, que le iban a avisar antes de entrar, "pero en realidad lo que hicieron fue avisar a la Policía y a la Seguridad del Estado".

El opositor explica que uno de los oficiales le preguntó las razones que tenía para estar en ese lugar y ella les dijo que iba "en cumplimiento de los artículos 56 y 61 de la Constitución que protegen y legitima la presentación de peticiones al Gobierno".

"Los agentes llegaron en una patrulla con dos policías que se me acercaron de mala forma y me quitaron los papeles y me los rompieron, luego me halaron del brazo para llevarme a la unidad"

"Los agentes llegaron en una patrulla con dos policías que se me acercaron de mala forma y me quitaron los papeles y me los rompieron, luego me halaron del brazo para llevarme a la unidad", cuenta a este diario la propia Isaac. Allí, la amenazaron con procesarla por desorden público y desobediencia y le presentaron una carta de advertencia. "Yo tenía otra de cuando me detuvieron en la manifestación del 11 de julio, pero no se las firmé", en esa fecha fue multada con 1.000 pesos.

En la unidad, asegura, la agredieron física y verbalmente y le decomisaron el teléfono móvil. "Me dijeron que el celular no saben cuando me lo van a devolver porque tienen que analizarlo".

Es la primera vez que impiden entregar la solicitud de manifestarse el 20N, una iniciativa del colectivo Archipiélago junto al CTDC y que ya se presentó en seis provincias: La Habana, Santa Clara, Cienfuegos, Guantánamo, Holguín y Pinar del Río.

"El día 1 de octubre, en el Poder Popular Provincial de Pinar del Río, un grupo de ciudadanos firmaron el documento donde se notifica a las autoridades la realización de una marcha contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas", informó en su página de Facebook el grupo Archipiélago.

Varios de los firmantes de la petición en La Habana han sufrido arrestos arbitrarios o han

sido citados por la Seguridad del Estado para interrogatorios en los que no han faltado el hostigamiento y la amenaza de cárcel. Cuesta Morúa fue arrestado la semana pasada al salir de su casa para advertirle que no iban a permitir la marcha, y lo mismo ocurrió con Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.