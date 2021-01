El Parlamento cubano no cumple con sus obligaciones constitucionales

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, Parlamento) "viola sistemáticamente" el cronograma legislativo establecido con la entrada en vigor, el 10 de abril de 2019, de la nueva Constitución, denuncia la Comisión Cubana de Defensa Electoral (Cocude). No se ha avanzado en el proyecto de ley de protección de los derechos constitucionales de las ciudadanos ni tampoco en la reforma de los tribunales populares o la del Código de Familia.

En su declaración, la Cocude exige a las autoridades que deje de postergar la elaboración de la ley de reclamación de los derechos constitucionales y "sea aprobada en un plazo que no debería exceder la celebración de la próxima sesión ordinaria del Parlamento".

La organización sugiere además que, dada la importancia para la ciudadanía que esta legislación contiene, debe preceder a su promulgación un proceso de consulta popular amplio y democrático.

La declaración de Cocude recuerda que, cuando se promulgó la nueva Constitución, se estableció un cronograma para elaborar y aprobar su legislación complementaria "que se ha violado sistemáticamente". Desde entonces, se ha aplazado la elaboración de un gran número de leyes "entre ellas algunas fundamentales para proteger esa Constitución y garantizar a la ciudadanía los derechos en ella consignados".

La ley de reclamación de los derechos constitucionales desarrolla el artículo 99 de la Constitución que prevé la posibilidad de los ciudadanos de "acceder a la vía judicial para reclamar sus derechos cuando estos han sido vulnerados por los órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados".

La organización demanda también el cumplimiento de los plazos para presentar el proyecto de una nueva Ley de los Tribunales Populares y las reformas de las legislaciones de todos los ámbitos: penal, civil, administrativa, laboral y económica

En el texto, la organización demanda también el cumplimiento de los plazos para presentar el proyecto de una nueva Ley de los Tribunales Populares y las reformas de las legislaciones de todos los ámbitos (penal, civil, administrativa, laboral y económica). Entre los principales incumplimientos concretos que se señalan están la Ley de Protección Animal y la modificación del Código de Familia.

La Cocude destaca que la Asamblea Nacional del Poder Popular aprueba por unanimidad normas que violan los derechos consagrados por la Constitución y que los organismos del Estado emiten resoluciones "plagadas de vicios constitucionales", por lo que se está violando continuamente el principio de jerarquía en el ordenamiento jurídico, al ser la Constitución la Ley de mayor rango.

"El derecho ciudadano no es opcional, existe plenamente o no existe. No se pueden ignorar derechos fundamentales y proclamar un Estado de derecho. La mutilación de solo un derecho constitucional en normas inferiores anula la legalidad del sistema jurídico cubano", concluye el texto.

La Comisión Cubana de Defensa Electoral, presidida actualmente por la activista Zelandia de La Caridad Pérez Abreu, fue creada en agosto de 2017 para velar por la integridad del proceso electoral que se llevó a cabo ese año.

