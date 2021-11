Periodista cubana pide a la policía que persiga a los ladrones y no a los activistas

Los robos y la inoperancia de la policía cubana fueron puestos en evidencia este viernes por la periodista Ely Justiniani Pérez. "Tres robos en mi cuadra en menos de una semana", escribió en un post. Ahí mismo, lamentó que las autoridades no hayan "hecho nada": ni tomado huellas ni dado seguimiento a los casos.

"¿Qué hay que hacer? ¿Poner un cartel que diga 'patria y vida' o 'abajo no sé quién', para que pongan un poco de vigilancia en la zona?", cuestionó la colaboradora de sitios como El Toque y La Joven Cuba, en clara alusión a los lemas opositores. Justiniani detalló que el ladrón entró a la casa de una señora mayor que vive sola, y consideró: "Eso quiere decir que estuvo en peligro de muerte".

La periodista se dirige a las autoridades al recordar que el salario de los policías "lo paga el pueblo", y que su función "no es precisamente para que anden detrás de activistas y jóvenes con ideas políticas diferentes", como ha sido evidente en las marchas del 11 de julio y la frustrada del 15 de noviembre. "Hagan su verdadero trabajo, recontra", exigió.

El pasado mes de octubre, Amanecer Habanero dio a conocer seis robos en una semana cometidos en la barriada de El Vedado, donde la policía implementó una "táctica evasiva", con la que se demoran horas y hasta días para recabar pruebas en la escena del crimen si es que se trata de delitos comunes. "La gente se siente desprotegida, los ladrones lo saben", fue el sentir de la víctima de robo, Aniusca Labrada.

Esta ola delictiva se presenta en la Isla, según la plataforma Numbeo que es una empresa registrada en serbia y fundada por un ex ingeniero de software de Google, que en 2020 ubicó a Cuba como "el país más seguro de las Américas", con un índice de delincuencia del 29,02% y seguridad del 70,98%, superando a Canadá y EE UU.]

Ante el silencio de los medios oficiales, los robos son reportados a través de redes sociales. "Un problema es que mucha gente no denuncia porque cuando lo hacen la policía les pide papeles de los objetos robados", dijo una usuaria a este diario. "Si son electrodomésticos (propiedades o papeles de importación), como hay tanta compraventa ilegal, la gente teme terminar pasando de acusador a acusado".

Así pues, es difícil conocer la incidencia real de estos actos, porque muchas veces las víctimas optan por callar y, si acaso, reforzar la seguridad de sus casas tras sufrir un robo, comprando rejas, nuevos candados o cámaras de vigilancia. "Una vez denuncié un robo y después no podía salir del país porque estaba en medio de una investigación policial", añade una habanera a la que le robaron en su apartamento un televisor pantalla plana y una laptop.

"Cuando fui a salir por el aeropuerto me dijeron que no podía y al investigar era que mi nombre estaba en el expediente de investigación, así que retiré la denuncia porque no habían atrapado al ladrón y para colmo el castigo doble lo estaba recibiendo yo, que me quedé sin mis pertenencias y perdí el pago del boleto".

Otro de los hurtos más comunes en Cuba es el de motorinas, lo cual lleva a los dueños a organizar la "caza" de los ladrones. Yoan Rosquete, por ejemplo, a través de Facebook "poner motos carnadas para agarrarlos con las manos en la masa". Existen también grupos en los que se denuncian los despojos.

A esto habrá que agregar asaltos, como el del pasado 10 de noviembre, cuando una estudiante de medicina fue amenazada con un cuchillo para quitarle el móvil. El suceso ocurrido en el reparto Ciudamar, de San Miguel del Padrón, en La Habana, fue captado en video.

