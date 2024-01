Pese a la mala calidad del producto, crece la angustia de los cubanos ante la falta de arroz por la libreta

A esta altura de enero, cuando falta poco para que termine el mes, aún no han llegado las dos libras de arroz que faltan por entregar en el mercado racionado. "Solamente vino un poco de chícharo, aceite y un pomo de detergente para fregar.

La gente está desesperada preguntando por el arroz, y el bodeguero dice que tiene que ser entre hoy y mañana, por la fecha en la que estamos", cuenta la mujer a 14ymedio. "Dieron una libra cuando empezó el año y luego cuatro, pero no me extrañaría que no llegara lo que falta".

El café tampoco ha aparecido, ni la libreta nueva, retrasada por falta de papel, y que las autoridades han prometido antes del 30 de marzo. "El pollo que llegó hace unos días es el que debían del año pasado", dice una amiga de Sandra, que reitera: "Nada de arroz, el arroz está, ya tú sabes, en el Polo Norte".

En el municipio habanero de Arroyo Naranjo, el panorama con el grano es similar: "A principios de mes nos dieron una libra de arroz y dos de azúcar por persona, hace dos días nos vendieron el resto de esos productos pero nada más", refiere un residente del lugar a este diario.

Los clientes de la bodega situada en Hospital y Jesús Peregrino, en Centro Habana, tienen más suerte, pues su dotación de grano está completa, pero no así en otros establecimientos cercanos, como el de la calle Reina. "Aún no viene ni el arroz ni el aceite, hasta el gato está esperando", dice con sorna una clienta, a nueve días de que acabe el mes.

En Nuevo Vedado, a algunas bodegas llegó el arroz el pasado viernes, junto con "algo de pollo", mientras que a otras no arribó hasta el sábado tarde en la noche.

Están repartiendo de manera irregular, en suma, los productos de la canasta básica a los barrios y municipios de la capital. "Lo hacen de manera escalonada, como dicen ellos, y el escalonado significa que por ejemplo aquí hasta el viernes no había venido el arroz", explica una vecina del barrio de Luyanó.

Por otra parte, en las provincias no difiere mucho el panorama. En San Antonio de los Baños, Artemisa, de las siete libras de arroz que corresponden a la canasta básica, han dado hasta el momento cinco. En Holguín, dieron seis libras y falta, por lo tanto, una.

En una publicación en redes del Ministerio del Comercio Interior, donde se informa de la descarga de pollo destinado a la "canasta familiar normada y el consumo social" de Santiago de Cuba, los usuarios aprovechan para quejarse de la escasez del momento: "Y el arroz perdido, hoy día 20 de enero y ni una libra en la bodega casi terminando el mes y tener que comprar la libra a 170 pesos con salarios tan bajos, por favor piensen en este pueblo y dejen un poco la palabrería, no soy opositor ni nada de eso, pero realmente esta situación es insoportable", expone un lector.

Tal y como se quejan los consumidores, el arroz de la bodega es un producto de pésima calidad. "Aquí el único arroz que se puede comer es el de las mipymes, pero ese cuesta la libra entre 160 y 220 pesos, y no todo el mundo puede comprarlo", asevera Sandra, que teme no tener más remedio que gastarlos.

El pasado jueves, el propio ministerio ya advirtió de las " afectaciones en el cumplimiento de los ciclos de distribución" de los alimentos del mercado racionado, especialmente del arroz. La explicación oficial: "restricciones financieras y problemas operacionales, los cuales han causado atrasos en los arribos de importación, la producción y transportación", sin dar más detalles.

Las "entregas" garantizadas son las de aceite y de chícharos correspondientes a enero y febrero, "pues se dispone de inventarios". En cuanto al azúcar, que también se está repartiendo "de forma fraccionada", se completará "en correspondencia con los avances de la zafra, y se aseguran las cuatro libras per cápita".

Otros productos que también acarrean retrasos son la sal y el café, según reconoció la nota oficial. Lo mismo ocurre con la leche, que también se distribuye "con fraccionamientos, en correspondencia con los arribos y cumplimiento de los acopios de leche fresca". El ministerio informa de que este mes Cuba repartirá un donativo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, "con entrega gratuita en algunos territorios".

