Pese al cierre de la frontera terrestre con EE UU, el flujo de cubanos hacia Nicaragua no disminuye

La frecuencia de los vuelos entre varias terminales aéreas de Cuba y Nicaragua ha aumentado significativamente este verano, según la información recopilada por 14ymedio en el aeropuerto Augusto César Sandino, de Managua. A pesar de que, con el cierre de la frontera de EE UU desde diciembre de 2022 y la entrada en vigor del programa de parole humanitario, el flujo migratorio por la ruta centroamericana disminuyó considerablemente, eso no ha impedido que los cubanos sigan aprovechando el visado libre a Nicaragua.

"Están llegando hasta nueve vuelos diarios desde Cuba", dice a este diario Julio, que ha estado muy atento en los últimos años a los movimientos de migrantes procedentes de la Isla. El personal del aeropuerto de Managua, que se habituó al éxodo de 2022, se sorprende de la cantidad de cubanos que llegan cada día a la capital nicaragüense. "De seguir así, en dos o tres años la Isla habrá perdido a un millón de habitantes más", añade.

La mañana de este jueves, el tablón electrónico de llegadas del aeropuerto de Managua indicaba la entrada de cuatro vuelos provenientes de la Isla, de los cuales tres tenían como origen La Habana y el último Cancún, ciudad que sirve de escala para algunas conexiones. "Todos los vuelos charters vienen de Cuba y hacen escala en una decena de ciudades, entre ellas Mérida y Cancún, en México, pero también en Puerto Príncipe (Haití)", señala Julio.

La aerolínea mexicana Viva Aerobus aumentó su frecuencia con escala en Mérida de dos vuelos semanales en julio a siete en agosto

Este diario comparó las frecuencias de las rutas que van de Cuba a Managua –tal y como los anuncian los aeropuertos de la Isla– y constató un aumento de los vuelos en varias aerolíneas. En el caso del Aeropuerto Internacional José Martí, de la capital, los vuelos de la venezolana Conviasa pasaron de tres frecuencias semanales en julio a seis este agosto.

Otro caso llamativo es el de la aerolínea mexicana Viva Aerobus. Desde La Habana, la compañía aumentó su frecuencia con escala en Mérida de dos vuelos semanales en julio a siete en agosto, además de las 10 rutas semanales que hace directamente a Cancún. Aunque es muy difícil determinar cuántos de estos aviones continúan su recorrido hasta Managua, es sabido que esta aerolínea organiza la mayoría de los vuelos que se realizan hasta el país centroamericano.

Además, sus operaciones no se restringen a la capital, sino que gestiona otras tres rutas, con tres vuelos semanales al Aeropuerto Abel Santamaría, de Santa Clara, tres al Ignacio Agramonte, de Camagüey, y dos más al Frank País, de Holguín. El pasado junio, esas rutas desde el interior del país se limitaban a apenas una frecuencia semanal por aeropuerto.

La dominicana Air Century comenzará también a volar este agosto desde Holguín hasta Nicaragua con dos frecuencias semanales, haciendo escala en Santo Domingo. Sin embargo, como el resto de las compañías que realizan esta ruta, es posible que tampoco declaren a Managua como su destino final. Así lo supone la fuente de 14ymedio en Nicaragua: "Los aviones que dicen República Dominicana en el tablón del aeropuerto por lo general vienen de Santo Domingo pero también pueden ser de Santiago de los Caballeros o Puerto Plata, porque yo los he visto", advierte.

También vuelan a Nicaragua, con frecuencias variables, Aruba Airlines y Aeroméxico. Esta última hace escala en Ciudad de México.

Muchas de estas compañías no ofertan sus vuelos de Cuba a Nicaragua en sus páginas oficiales de reserva y en algunos casos, para los que pretenden volar desde la Isla, el destino Managua ni siquiera existe. Este tipo de gestión ha abierto una brecha para que revendedores de boletos y varias agencias de viajes lucren con los vuelos entre ambos países.

Actualmente, si se quiere volar a Nicaragua, es necesario pagar desde el extranjero a agencias de reservas como la mexicana Vagamundo. Para los residentes en la Isla que no cuenten con esta opción, queda lidiar con los revendedores que ofrecen precios que superan en todos los casos los 1.000 dólares por persona –exceptuando algunos pasajes para niños– y que tienen, en estos momentos, todos los vuelos cubiertos hasta finales de octubre, según advierten varios grupos de migrantes en WhatsApp y Facebook.

En última instancia, a aquellos que no puedan pagar las gestiones y facilidades que ofrecen las agencias o los comerciantes ilegales –que solo aceptan transferencias en dólares a bancos de EE UU o a través de la compañía Western Union para pagos en Cuba–, les esperan largas colas en las oficinas habaneras de Conviasa para intentar cazar un pasaje.

El nicaragüense cuenta que, en la práctica, a casi la "totalidad de los cubanos se les está otorgando asilo en esos países

Con las medidas tomadas por EE UU para controlar la migración latinoamericana en 2022, y tras ofrecer el parole humanitario a cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses, muchos estimaron que, ante la imposibilidad de conseguir un patrocinador, un gran número de personas desistiría, al menos temporalmente, de viajar a Nicaragua.

Sin embargo, para los cubanos ese no ha sido el caso. Según Julio, muchos de los recién llegados a Managua continúan su trayecto hacia países al sur de Nicaragua. "Algo que se desconoce por completo en Cuba es que hay un creciente número que –al menos por ahora–, no va hacia EE UU sino al 'rico' sur de Centroamérica: Costa Rica y Panamá", explica.

Además, el trasiego constante de personas ha propiciado la creación de redes de cubanos ya instalados que asisten a los recién llegados. "El amigo que conoce al amigo del amigo y así se van ayudando unos a otros". "Sin embargo, no todos se van", advierte Julio. "Algunos se están quedando aquí temporalmente, mientras deciden qué hacer, si agarran para el norte o para el sur".

El nicaragüense cuenta que, en la práctica, a casi la "totalidad de los cubanos se les está otorgando asilo en esos países. Es previsible que el fenómeno siga en aumento", estima.

"De un tiempo acá, me he llevado varias sorpresas porque es algo que uno no espera, como que la cajera que te atiende en el supermercado es cubana o el muchacho que te despacha la gasolina", cuenta.

En su caso, refiere, hace poco se encontró a un jóven cubano trabajando en un restaurante que visita frecuentemente con su familia y le resultó muy "simpático y atento". Incluso Nicaragua, un país aliado de La Habana y sometido al régimen de Daniel Ortega, ha resultado una opción viable para los cubanos, que están dispuestos a agotar todas las opciones con tal de no quedarse en la Isla.

