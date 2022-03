Piden penas de 7 a 13 años en tribunales de Cárdenas y La Habana para 26 detenidos del 11J

Este martes comenzó en Cárdenas, en la provincia de Matanzas, el juicio contra 11 personas acusadas de desórdenes públicos, desacato y atentado por hechos presuntamente ocurridos en las protestas del 11 de julio. Entre los procesados está Lázara Karenia González Fernández, de 28 años de edad, la única mujer detenida en el municipio y para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión.

Está previsto que el proceso finalice el próximo viernes y el Ministerio Público ha pedido penas que van desde cinco hasta nueve años de cárcel para los 17 procesados, según Justicia 11J.



Uno de los detenidos es Yonniel Betancourt Goving, de 18 años, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel.

Por los mismos delitos, pero con peticiones de siete años de prisión, están acusados Danis Osorio Hernández de la Cruz, de 33 años; Daisel Ernesto Sánchez Taylor, de 31 años; Adrián Cao Tejera, de 30 años; Óscar Valdez Quiala, de 28 años; Yandys Ruiz Martínez, de 35 años.

También Elieser Delgado Mesa, de 38 años; Julián Rodríguez López, de 26 años; Samuel Pupo Martínez, de 47 años, y Osain Denis Trujillo, de 41 años.

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Yosday Escobar Hernández, de 35 años; y Yohandys Leonard Pérez, de 31 años.

Para cuatro personas más, la Fiscalía pide nueve años de cárcel: Francisco Rafael Villa Tamari, de 48 años; Jorge Serrano Alfonso, de 49 años; Jorge Víctor Quintana Cala, de 48 años y Jorge Yadiel Robaina Aranega, de 27 años.

El caso de Lázara Karenia es de los más controvertidos, ya que se ha difundido un vídeo que prueba la violenta detención que sufrió. Kenia, una de sus hermanas, explicó en Twitter que el 11 de julio Lázara fue insultada por una mujer desde el otro lado de la calle: "¡Tú eres una gusana, tú eres una gusana, porque mira con esa ropa!".

Kenia relató que su hermana es inocente y solo se defendió: "¿Pero por qué tú me hablas así, si yo no te conozco, yo no te he hecho nada?". "Todo esto ocurrió, una desde una acera y la otra, de otra. Había distancia entre una y otra, en ningún momento hubo agresión física, en ningún momento se lanzaron nada, todo fue agresión verbal", añadió la hermana de Lázara.

La familia de esta joven procesada asegura que fue golpeada por la Policía y por una joven llamada Nayelis Corrio que utilizó "una técnica prohibida de arte marcial". El arresto y los golpes que recibió Lázara Karenia fueron grabados por el periodista Orelvis Cabrera, quien luego fue detenido durante 37 días y huyó a Rusia.

Este martes, además, trascendió la petición de ocho años de prisión para Jonathan Torres Farrat, de 17 años, por delitos de propagación de epidemia, atentado y desórdenes públicos.

Bárbara Farrat, madre del adolescente detenido tras las protestas del 11 de julio, divulgó la información a través de un video en Facebook. "Esto se está pasando ya de injusticia, ocho años te pide el Estado como si fueran ocho días, ocho meses", dijo. "El Estado piensa que todo lo va a resolver con prisión y al final va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque al final son muchachos y eso no es una escuela, ellos no aprenden nada bonito".

La mujer, que también fue apresada en diciembre pasado, relató que hace días que se enteró de la petición fiscal, pero el expediente estaba inconcluso, porque faltaba la cantidad de años que solicitaría el Ministerio Público.

Jonathan Torres, de 17 años de edad, es uno de los más de 40 adolescentes que fueron detenidos tras las manifestaciones del 11J. Vivía con su familia en la calzada Diez de Octubre, en La Habana, y el día de las protestas el joven salió a buscar a su padre.

Su madre relata que lo encontró escondido detrás de un muro, protegiéndose de las balas en medio de la manifestación y Jonathan tiró una piedra; después de eso regresaron a su casa y un mes más tarde, el 13 de agosto, la policía lo llegó a buscar para una entrevista de media hora, según Farrat. Desde entonces, Jonathan no ha salido de la cárcel, donde se encuentra con una medida cautelar que las autoridades no han querido eliminar a pesar de los ruegos de su familia y de numerosos activistas.

Justicia 11J dio detalles del expediente en que aparece el joven, el de Diez de Octubre, en el que 15 personas serán juzgadas por los delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir y cuya fiscal es Vivian Pérez Pérez, que pide penas de entre siete y 13 años de prisión.

Richard Jorge Hierrezuelo, de 36 años, es para quien se ha pedido la mayor cantidad de tiempo en prisión, 13 años. Con una solicitud de 12 están Maykel Arnaldo Reyes Álvarez, de 40 años, y Ernesto Brieva Sempé, de 48.

Se piden 11 años de cárcel para Omar Bravo Cruzata (22), Hansel Felipe Arbolay Prim (28), y Manuel de Jesús Rodríguez Santiesteban (51). Para la mayoría de los incluidos en el expediente se solicitan 10 años de prisión. Es el caso de Andro Ledesma Prieto (18), Luis Daniel Carrillo Urquiola (18), Kevin Lázaro Pimentel Oduardo (19), Kelvin Edward Charles Matos (18), Alejandro Flores Rubio (22), Yuniel Blanco Jiménez (35) y Rudyelis Ulloa López (36).

Las peticiones de prisión más cortas son para el jóven Torres y para Dayana Camejo Ramos, (34), cuya solicitud asciende a 7 años.

Justicia 11J reveló el pasado 8 de marzo que hay dos nuevas acusaciones contra menores de edad "en proceso de verificación", la de Yasbelys Rodríguez León, de 16 años de edad, y la de Kevin Ángel Álvarez Echeverría, de 17 años, ambos procesados por el Tribunal Militar de Artemisa desde el 7 de marzo, según una publicación del grupo en Facebook.



El grupo señala que son al menos 53 las acusaciones contra adolescentes por las manifestaciones.

Según Justicia 11J y la ONG Cubalex, un total de 1.442 personas han sido detenidas en relación a las protestas del 11 de julio, de ellas, al menos 756 continúan en centros de detención.

La ONG con sede en Madrid Cuban Prisoners señala que al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión por motivos políticos, la mayoría de ellos por las manifestaciones del 11J.

El Gobierno cubano ha negado que haya presos políticos y asegura que los detenidos están siendo juzgados por "actos vandálicos" y "graves alteraciones al orden".

