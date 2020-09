"Planean expulsarme", denuncia un médico de Holguín, muy crítico con el régimen

Alexander Raúl Pupo Casas, médico residente de Neurocirugía en Las Tunas, denunció este jueves que las autoridades de su hospital, el Ernesto Guevara, lo habían sacado de su servicio para "reubicación". "Planean expulsarme del hospital", escribió en su muro de Facebook.

La razón, según el joven médico, es un post que escribió hace unos días, en el que se extendía sobre la situación política en la Isla. "Cuando la verdad se convierta en una amenaza para una Revolución, entonces sabremos que esa Revolución no es justa", arranca el texto.

Poco después, el joven galeno anunció en las redes sociales que había sido expulsado del albergue donde pernoctaba. "Hoy viví en carne propia la mayor de las injusticias al ser privado de mi derecho a pensar libremente. Hoy en muchos amigos vi la decepción mezclada con impotencia cuando vieron que me desalojaban de la beca sin previo aviso y como si fuera un delincuente".

En su texto inicial, Pupo Casa se quejaba del conformismo de la población: "Es decepcionante hoy ver cómo en las calles y hogares las personas prefieren callar a decir la verdad", se lamenta. "Me pregunto, pues, ¿dónde quedaron los valores de nuestro pueblo, dónde quedó la rebeldía cubana, hasta cuándo seguiremos soportando callados que nos chantajeen en nuestras caras con tiendas en MLC y leyes o decretos que, además de violar nuestra Carta Magna, violan nuestros derechos como seres humanos?"

En su publicación, este holguinero es contundente: "Ya no es cuestión de ser más revolucionario o más gusano que nadie, ya no es cuestión de temer a la represión policial o del miedo a lo que puedas perder, es cuestión de supervivencia, de autoconservación, de autorrespeto. Si no somos capaces de luchar por nuestros intereses nadie lo hará por nosotros, eso es un hecho".

"Ellos, los que no tienen que hacer colas, los que de algún lado les llegan todas las comodidades para que no tengan que pasar trabajo, los que cuando entran a un hospital tienen al mejor médico y no les falta ningún medicamento, esos que reciben excursiones pagas a hoteles y campismos con pase VIP, que tienen sus líneas corporativas para no tener que pagarle los ridículos precios a la dichosa y monopólica compañía telefónica", recuerda, mencionando a los dirigentes de Cuba, "a esos no les conviene que se les caiga la carpita. Claro que son leones defendiendo el sistema, claro que no les conviene que el pueblo se les vire y les cante las verdades al mundo, claro que harán lo que sea para seguir viviendo su vida privilegiada".

Y concluye invitando a la gente a ser valiente. "Tenemos que entender que ellos deben temernos a nosotros y no nosotros a ellos", dice. "Recuerda la posibilidad de prosperidad comienza en ti, en mí, en nosotros. Una vez más recuerda que Revolución es cambio".

Las denuncias han recibido el apoyo de cientos de personas, que han compartido las publicaciones y las reseñas de medios independientes que han recogido el tema. No es la primera vez que Pupo Casas comparte sus opiniones, y en esa red social postea con frecuencia muchos problemas que se viven en la Isla.

A principio de septiembre denunció que había sido citado para una reunión privada con personas de la institución donde trabaja actualmente, para tratar de convencerlo de que no publique más sus ideas. "Básicamente se me dijo: No resolverás nada con esto, solo te traerá problemas en tu vida personal y laboral".

