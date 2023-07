Posponen sin explicación la reapertura del Jalisco Park en La Habana

De tristeza en los niños y de enojo en los padres, las caras de los habaneros que se acercaron este miércoles al Jalisco Park, en la esquina de 23 y 18 de El Vedado, hablaban por sí solas al verlo cerrado. Las autoridades llevaban anunciando días con bombo y platillos para este 26 de julio la reapertura del emblemático parque, que será de gestión privada a partir de ahora.

Sin embargo, apenas este martes en la noche, Tribuna de La Habana reprodujo una "nota informativa" en la que se advertía de que la reinauguración se posponía para el sábado 29 a las nueve de la mañana. El texto no ofrecía ningún porqué, pese a que incluía como fuente a Alexander Manent Espinosa, administrador de la cooperativa no agropecuaria Pekín que manejará el complejo recreativo "en la modalidad de arrendamiento".

Con tan poca antelación y en una publicación poco leída, decenas de familias se enteraron a las puertas del lugar este miércoles, el segundo día feriado de la semana dedicada a conmemorar el frustrado asalto al cuartel Moncada.

"Papi, no abrió, qué vamos a hacer, vámonos", le decía paciente un padre a su hijo que se dejaba arrastrar de la mano.

En peor situación se encontraba una joven madre que llegó con su niño desde Guanabacoa, sorteando la grave escasez de transporte. "He pasado tremendo trabajo para llegar hasta aquí y ahora no sé dónde me voy a meter con el chiquito, aquí todo es una mentira", lamentaba la mujer, que intentaba consolar a su hijo, compungido. Otro transeúnte le sugería llevarlo a la heladería Coppelia. "Sí, hombre, tremenda perra cola estaba ahí formada cuando pasé", le relataba ella.

Tanto la puerta como la valla del Jalisco Park lucen ahora recién pintadas, de colores brillantes. Desde fuera, se podía ver los nuevos juegos que tendrá el parque, decorados con motivos del popular personaje infantil Elpidio Valdés, desinflados, así como otras atracciones mecánicas paradas. Solo había un niño que recorría por dentro el lugar, aparentemente hijo de uno de los empleados o de los dueños.

Varios trabajadores se encontraban armando unas mesas en la parte trasera, donde estará el área gastronómica. Aquí, anunció la prensa oficial, habrá una heladería y una cafetería, donde "se podrán degustar desde comestibles ligeros como sándwich y picadera (bolitas de queso, croquetas), hasta pollo frito, pizza y espaguetis".

En su nota, Tribuna de La Habana también informaba de que solo el acceso al parque costará 50 pesos por persona, sea adulto o niño, y que en la misma taquilla tendrán que adquirir los tickets para subirse a los juegos, a 30 pesos cada uno salvo los llamados el Toro, la Tabla de Surf, y el Eurobungee, que costarán 50 pesos cada uno.

Además, habrá espectáculos variados los fines de semanas, entre ellos "la presentación de la compañía La Colmenita".

Nada de eso es aún realidad. Por lo pronto, la única persona feliz en las inmediaciones era el dueño de la heladería de enfrente, que al ver la multitud abrió a pesar de ser día de descanso obligatorio.

"Veremos a ver el sábado, porque aquí todo es así, anuncian un día de apertura y nunca es el día que anuncian", iba quejándose una abuela con sus dos nietas mientras se alejaban del parque.

