Premian al diplomático holandés Bastiaan Engelhard por su apoyo a la libertad en Cuba

El holandés Bastiaan Engelhard ha sido acreedor del Premio a la Diplomacia Comprometida con los Derechos Humanos en Cuba, que concede cada año el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal).

La noticia se hizo pública este viernes por la organización, que con este galardón tiene el objetivo de reconocer el trabajo de diplomáticos acreditados en la Isla cuyo trabajo se haya caracterizado por su apoyo a los que luchan por la democracia en Cuba y su defensa de los derechos humanos.

Engelhard, jefe de misión adjunto de la Embajada de los Países Bajos, en La Habana, fue elegido ampliamente entre los diplomáticos nominados por un grupo de activistas convocados por Cadal como jurado.

La artista independiente Iris Ruiz, del Movimiento San Isidro, recordó que el holandés "brindó apoyo a los activistas y periodistas independientes incluso en los escenarios más complejos", incluso "encarcelamientos domiciliarios", circunstancias "en las cuales estuvo presente".

"También medió y se hizo eco de los reclamos por los derechos culturales y de la libre expresión de los artistas e intelectuales ante el Gobierno cubano, y mostró su preocupación personal en cada caso de arbitrariedad en relación a Luis Manuel Otero Alcántara y al Movimiento San Isidro", detalló Ruiz.

Dagoberto Valdés, del Centro de Estudios Convivencia en Pinar del Río, destacó que Engelhard "acompañó y auxilió a numerosos activistas" y que "estableció comunicación directa y efectiva con periodistas independientes, opositores y grupos de la sociedad civil".

"Su compromiso abierto, sistemático e inteligente con los activistas de derechos humanos, actores de la cultura y de la comunidad pro democrática hizo la diferencia en estos últimos años", declaró por su parte Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Arco Progresista.

Reinaldo Escobar, jefe editorial de 14ymedio, explicó que nominaron al diplomático holandés porque en medio de la persecución a activistas de la sociedad civil y periodistas independientes, "hizo acto de presencia en sus casas para apoyarlos y averiguar cómo ayudar".

De igual manera, Camila Acosta, reportera de CubaNet, hizo hincapié en que Engelhard "fue de los diplomáticos en Cuba más solidarios con los activistas y periodistas independientes" y contó que "Periódicamente se comunicaba con varios de nosotros, nos invitaba a la residencia o embajada a actividades o encuentros cerrados".

El homenajeado, por su parte, agradeció el premio al jurado. "Cada uno de ellos trabaja arduamente por la libertad en Cuba", dijo. "No solo por la libertad de expresión, de prensa y la libertad artística; también por tener la libertad para crear una iniciativa independiente del Estado, formar una nueva fundación o poder protestar en la vía pública. Entrar y salir libremente de su propio país. No son privilegios, son derechos universales, plasmados en leyes y tratados, pero infelizmente no respetados".

Y denunció: "Aún vemos con tristeza como siguen las detenciones arbitrarias, gente saliendo de su patria, los regulados, conocidos encarcelados o con arrestos domiciliarios".

Engelhard, quien cursó estudios de economía, antes de ser destinado a Cuba, en 2017, se desempeñó en las sedes diplomáticas holandesas en Mozambique, Brasil y América Central. Además, trabajó como consejero político en la Delegación de la Unión Europea en Guatemala.

Se trata del segundo diplomático de los Países Bajos en recibir este premio, después de Caecilia Wijgers, quien lo obtuvo en 2009-2010 junto a un colega de Suecia, Ingemar Cederberg, y otro de Alemania, Volker Pellet.

En sus siete ediciones, entre 2003 y 2021, han sido premiados 15 diplomáticos por su labor comprometida con los derechos humanos en Cuba, "uno de ellos de manera anónima", señala la organización.

Cadal también ha premiado al escritor chileno Jorge Edwards, autor de Persona non grata, por su labor pionera en apoyar a intelectuales disidentes en los primeros años de la Revolución cubana cuando fue encargado de negocios de Chile en La Habana.

