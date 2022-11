Prohibido disfrutar de las instalaciones de la nueva Terminal de Ómnibus de Sancti Spíritus

Inaugurada en 2019 después de una inversión de más de seis millones de pesos, la Terminal de Ómnibus Nacionales de Sancti Spíritus, la más moderna de la Isla, mantiene cerrados todos sus servicios, menos la recogida de pasajeros.

"La última vez que estuve estaba en apagón", cuenta a este periódico Juan, un vecino de La Habana que viaja con frecuencia a Sancti Spíritus. Según su versión, nunca ha llegado a ver la cafetería abierta y ha tenido que beber agua directamente en los lavabos por la falta de servicios gastronómicos abiertos.

Su visión concuerda con la del reportaje que publica este lunes el diario oficial Escambray, que califica el área como un museo "con los salones impecablemente limpios y vacíos la mayor parte del tiempo, con las paredes inmaculadas, atesorando sitios y mobiliarios para que luzcan bellos como el primer día".

La terminal tiene tres salones de espera para más de 350 personas, servicios de gastronomía, área comercial, sala de lactancia, puntos de correo y de Etecsa, zona wifi, piquera de taxis, puesto médico, una recepción y una consigna, casi todo inutilizado por completo.

"Ahí no hay lista de espera, eso está en la terminal vieja, que supuestamente iba a quedar para viajes municipales o intermunicipales"

"Ahí no hay lista de espera, eso está en la terminal vieja, que supuestamente iba a quedar para viajes municipales o intermunicipales. Entonces, la guagua sale de la estación nueva y tiene que ir a la vieja para recoger pasajeros, si es que se han quedado algunos asientos vacíos, para después, entonces, agarrar la carretera y salir para La Habana. Una cosa muy absurda", sigue Juan.

Según Escambray, las restricciones de movilidad para frenar los contagios de covid-19 fueron las que llevaron la lista de espera a la terminal provincial. Aunque la idea era que fuese temporal, desde que la nueva estación reabrió, a finales de 2021, el servicio no ha regresado.

"Me dicen que la medida se tomó a raíz del covid –cuenta al diario oficial un pasajero–, pero ya en el resto de la nación se desmontaron la mayoría de las restricciones. Entonces, ¿por qué esta terminal solo funciona para las reservaciones, que en estos días son casi la mitad de las que había en el 2019?".

José Lorenzo García, director provincial de Transporte en Sancti Spíritus, asegura que el funcionamiento copia al de la estación de La Habana y que ya otros territorios lo hacen. "Aunque es cierto que hoy la nueva terminal tiene un uso más limitado, cuando se estabilice la situación del combustible en el país se podrá incrementar el número de viajes y podremos recibir los más de 100 ómnibus que, como promedio, entraban aquí diariamente", asegura.

"¿Por qué esta terminal solo funciona para las reservaciones, que en estos días son casi la mitad de las que había en el 2019?"

El medio afirma que la mayoría de las personas que entran a la terminal, como tienen reserva, van directamente a su ómnibus y no hacen uso de los servicios, mientras es un hervidero la vieja estación pese a "la falta de higiene, asientos y ventilación, carencia de alimentos e iluminación y lo peor, la casi nula entrada de ómnibus". Escambray afirma que, según los viajeros, los choferes que vienen del oriente de la Isla, dejan pasajeros en la nueva terminal y no van hasta la otra "con tal de no retroceder", dejando asientos vacíos mientras la gente espera en vano.

"Llevo tres días en espera de algún ómnibus que me lleve para Oriente, pero hasta hoy ninguno ha entrado, yo viajo acompañada de un menor de ocho años y lo peor es que aquí no hay casi nada que comer y lo que venden está caro y sin calidad, falta el agua para el lavado de las manos y nunca limpian el salón", dice una usuaria al periódico.

Yaíma González Pérez, una de las jefas de turno, de la Empresa Viajero, afirma que tienen que alumbrarse con el celular para vender billetes cuando hay apagones, además de no tener ventilación.

Natacha Castro Piña, también de la Empresa Viajero, considera una prioridad mejorar esta antigua terminal, ya que se usa tanto. "No estamos pidiendo recursos para hacer nuestro trabajo, aunque igualmente tenemos necesidades, solo aspiro a que los que accedan al servicio de última hora se sientan atendidos y dispongan en ese local del confort elemental para una estancia que en ocasiones supera las 24 o las 48 horas", añade.

