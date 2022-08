Promueve una iniciativa para que los cubanos no envíen a sus hijos al Servicio Militar

Salió de Cuba en 2019 tras sufrir presiones por oponerse a la nueva Constitución y ahora, desde Colombia, lidera una petición online que pide poner fin al Servicio Militar obligatorio en la Isla. Carlos Miguel Mateos Rosaenz conversa con 14ymedio sobre las razones que lo llevaron a impulsar una iniciativa que ya ha recogido más de 2.000 firmas.

"Para que las vidas de nuestros jóvenes no sigan siendo sacrificadas a una dictadura que ha convertido a Cuba en un Estado fallido", comienza diciendo el breve texto que el pasado miércoles Mateos Rosaenz publicó en la plataforma Change.org. Esas pocas líneas han tocado conciencias y dejando en evidencia el rechazo popular al reclutamiento de jóvenes.

La muerte de al menos cuatro jóvenes reclutas en el incendio de la Base de Supertanqueros de Matanzas le dio a este emigrado, de 49 años, el impulso final para publicar la petición, pero también lo motivó la preocupación de muchas madres que conoce en la Isla "cuyos hijos están próximos a entrar al Servicio Militar obligatorio".

Describió al régimen como muy necesitado de "mantener un ejército que solo sirve para perpetuar a una mafia corrupta y asesina en el poder reprimiendo al pueblo"

Su experiencia en el servicio militar lo marcó de forma muy negativa y ahora lamenta que estos jóvenes hayan muerto por "la irresponsabilidad y la mediocridad de los dictadores". En la demanda en Change.org describió al régimen también como muy necesitado de "mantener un ejército que solo sirve para perpetuar a una mafia corrupta y asesina en el poder reprimiendo al pueblo".

Mateos Rosaenz aclara que "la petición no está dirigida a las autoridades cubanas", a las que ni siquiera les concede autoridad alguna. "Más bien está dirigida a crear conciencia entre los cubanos de adentro y de afuera en cuanto a uno de los tantos problemas que tenemos". Desea que la iniciativa llegue a la mayor cantidad de personas posible y que apoye a los padres para que "no envíen a sus hijos a morir o a reprimir al pueblo en rebeldía".

"No creo que lleve a los dictadores a hacer nada, si no no fueran dictadores; pero al menos creará una presión, informará, moverá voluntades". Pero incluso si tiene solo resultados discretos, Mateos Rosaenz se sentirá regocijado: "Si logro que un solo muchacho en Cuba se salve de estas cosas me daré por satisfecho".

Para este hombre, que se considera un exiliado político en Colombia, su recogida de firmas era algo que iba a surgir en cualquier momento. "No tengo más mérito que ese de que se me ocurriera la idea de la petición. De no hacerlo yo lo habría hecho cualquier otro cubano". Desde que publicó la solicitud le han llovido "ataques de las ciberclarias en las redes", pero no se amedrenta. "Sus ataques para mí son elogios, y me demuestran que estoy en lo correcto"

Ahora, mientras se mantiene dando masajes, haciendo terapia con acupuntura y enseñando artes marciales, Mateos Rosaenz mantiene el ojo puesto en la página donde a cada hora va creciendo el número de personas que se suman a su reclamo. Al pie del texto que publicó, un firmante ha dejado un breve mensaje: "No necesitamos ejército. No tenemos enemigos, el verdadero enemigo es el régimen cubano".

