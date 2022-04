Proponen la fecha de la muerte de 'El Tosco' como día de las víctimas de la violencia machista

La muerte de José Luis Cortés, El Tosco, ha desatado una avalancha de mensajes de condolencias en las redes sociales pero también ha avivado las denuncias en su contra, además de suscitar una propuesta de la plataforma YoSíTeCreo en Cuba de señalar el 18 de abril, fecha en que murió el músico, como Día de Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia Machista.

En un breve comunicado publicado en Facebook, la organización independiente lamenta que el fallecimiento de El Tosco haya traído de vuelta "la impotencia, injusticia y revictimización" que se desataron a raíz de la denuncia que hiciera en su contra, en 2019, Dianelys Alfonso, La Diosa.

Las declaraciones de la cantante dieron paso a una versión cubana del #MeToo. Alfonso contó haber sido golpeada y violada por el artista cuando ella era cantante en el grupo NG La Banda. Poco después de salir a la luz su testimonio, denunció amenazas por parte de El Tosco como reacción a sus palabras. Esto generó una ola de solidaridad y una carta en su apoyo recaudó cientos de firmas.

Ahora, la plataforma YoSíTeCreo en Cuba, que nació al calor de aquella denuncia, asegura que las loas y obituarios edulcorados sobre El Tosco, que han aparecido en las últimas horas en las redes sociales, afectan también a las mujeres que mostraron su solidaridad con La Diosa y con las otras víctimas de la violencia machista en la Isla.

"La muerte de un agresor totalmente impune no es castigo ni reparación para las víctimas"

El fallecimiento del músico ha tenido también una amplia cobertura en los medios oficiales donde los textos de despedida han obviado las acusaciones en su contra. Funcionarios de la cultura publicaron mensajes de condolencia y, en su cuenta de Twitter, Miguel Díaz-Canel describió a Cortés como "un hijo humilde y legítimo de la Revolución Cubana".

"La muerte de un agresor totalmente impune no es castigo ni reparación para las víctimas", subraya la organización. Aunque advierte que, en este caso, "no se trata de desconocer el talento y aporte de este músico a la cultura cubana, ni de desconocer o no comprender el dolor de sus familiares, personas allegadas y seguidores".

Lamenta, eso sí, que "en medio de esa magnificación mediática e institucional, polarización política y casi beatificación alrededor de la muerte, se olvida y hasta niega una vez más a sus víctimas". En el texto, el mensaje dirigido a estas mujeres es claro y enfático: "A todas ellas les decimos: 'Yo Sí Te Creo, hermana'".

"A las personas que exigen pruebas y el veredicto de un tribunal para condenar a El Tosco, les recordamos que todavía no existen en Cuba ni tribunales ni policías especializadas ni Ley Integral contra la Violencia de Género", añade el comunicado. "El asunto de la violencia machista es estructural".

Esta indefensión de las féminas que sufren a diario la violencia machista en un escenario de escasos instrumentos legales a su favor y la ausencia de instituciones que den refugio a las víctimas han sido denunciadas con frecuencia por activistas, abogadas y la prensa independiente.

