Puros de lujo para los príncipes del mundo, tabaco "de a peso" para los mendigos cubanos

El más reciente puro presentado por el monopolio Habanos S.A. a su clientela internacional es el El Rey del Mundo Royal Series, un formidable tabaco de fortaleza media y que se recomienda maridar con ron. Al lado de su presentación impecable –caja de cedro, certificado de calidad y anilla con detalles en oro–, la nueva marca Casals, fabricada en Las Tunas para las bodegas de la provincia, deja mucho que desear.

La historia de ambos tabacos es la del príncipe y el mendigo. El Rey del Mundo fue lanzado en Chipre este sábado, en una cata de lujo para 450 invitados organizada por la distribuidora Phoenicia T.A.A, un viejo socio comercial del régimen. El Casals, por su parte, no fue recibido más que por los funcionarios del Registro de la Propiedad en Las Tunas que inscribieron el producto “para el mercado minorista”.

Incluso en fotos, la cuidada factura de la Royal Series dice todo lo que necesita saber el conocedor: se trata de un puro de alta gama, cuyo precio ni siquiera se ha fijado aún, con todo el prestigio de una marca como El Rey del Mundo, fundada en 1882. La caja de 15 Casals no es de cedro, sino de un material similar al bagazo, y sus habilitaciones –los adornos internos y externos– no son doradas y a relieve, sino de color mostaza.

La marca tunera, aseguran sus fabricantes, alude a Enrique Casals, un antiguo miembro del Movimiento 26 de Julio que murió carbonizado en el municipio de Jobabo durante las llamadas Pascuas Sangrientas, en 1956. Carlos Betancourt, director provincial de Acopio, Beneficio y Torcido de Tabaco, tiene muchos planes para el producto, por humilde que sea, como su “inserción en bares, tiendas y espacios turísticos”.

Sin embargo, lamentó que los volúmenes de producción “no serán considerables”, mientras no se cuente con suficientes torcedores –ya los están “capacitando”– o el Casals “incremente su calidad”. Su comercialización no solo no llegará a Chipre, sino que tendrá que circunscribirse a las tiendas del llamado Balcón de Oriente.

El contraste entre los tabacos “de a peso”, como llaman los cubanos al cilindro de pésima calidad que ofertan las bodegas –aunque ya cuesta cinco pesos–, y los puros comercializados por Habanos S.A. es notable. El Festival del Habano que se celebra anualmente en la capital cubana, con la presencia de no pocos millonarios y especialistas, es solo uno de los eventos –y no el más lujoso– que Habanos S.A. organiza por todo el mundo.

Basta con revisar la página oficial del monopolio, codirigido por Cuba y España, para constatar el calibre de cada presentación de nuevos puros, humidores, implementos de fumador y productos asociados, como ron o café.

El pasado 1 de noviembre, la última edición de la marca Por Larrañaga –una vitola alargada del tipo Churchill– contó con 47 presentaciones simultáneas solo en Reino Unido. En cada una había maestros cubanos para atender a los clientes. El evento, que comenzó en todas las sedes a las 6:30 de la tarde, fue auspiciado por la distribuidora de habanos de la Isla en el país europeo, Hunters & Frankau.

A finales de septiembre se presentó en Caracas el costoso Cohiba 55 Aniversario, una edición limitada que ningún venezolano, a menos que forme parte de la cúpula del régimen de Nicolás Maduro, podría permitirse. El lanzamiento, en el Robusto Bar –el primero en Venezuela especializado en tabaco premium–, celebró que la alianza entre ambos países tuviera en el intercambio de puros uno de sus mejores resultados. No en balde, aseguraron los organizadores, la vitola –el formato– del nuevo Cohiba se denomina Victorias. Los invitados brindaron esa noche con ron Bicentenario, “una joya de la casa”.

México, por otra parte, abrió una lujosa Casa del Habano en la ciudad de León, en el estado mexicano de Guanajuato. Con una terraza de 80 metros cuadrados, un humidor con capacidad para 50.000 puros y “cómodos sillones y amenidades”, el local pretende convertirse en la sede del buen tabaco “en la región y más allá”.

El mercado del habano, uno de los más lucrativos para el régimen –recaudó 545 millones de dólares en 2022 en ventas internacionales, más que el níquel– pese a la debacle inminente que se prevé para el sector por el impacto de huracanes y el retraso en la siembra de este año, sigue teniendo entre sus clientes fieles a los hombres más ricos del mundo, a quienes invita a la capital de la Isla a cenas y subastas. Para decepción del director de Acopio en Las Tunas, el Casals no podrá aspirar nunca a una cata de lujo en Londres, Caracas o incluso La Habana.

