Ratas y aguas albañales en el corazón de la capital cubana

Un río pestilente corre este viernes por toda la calle Jovellar, en Centro Habana. Si se sigue corriente arriba, el origen se ve en el número 62, donde brota con fuerza de la puerta como si hubiera reventado una tubería.

Las aguas negras se deslizan a lo largo de varias cuadras, hasta Soledad, donde dobla a la derecha y alcanza casi San Lázaro, ensanchándose en su camino. La ruta hedionda pasa por delante del policlínico Joaquín Albarrán.

Preguntados por la razón de este desastre, los vecinos apuntan: "Mira los drenajes, están todos obstruidos".

Al borde de las olas de inmundicia, repletas de heces humanas, quedan arrastrados otros objetos, como papeles o botellas plásticas de agua. En un recodo entre la calle y la acera, una rata chapotea en el charco que se ha formado.

Los residentes de la zona han denunciado a las autoridades de su municipio que sufren con frecuencia problemas intestinales derivados de la contaminación de las aguas y la falta de limpieza. A principios de este mes, un edificio entero en las inmediaciones cayó enfermo durante varios días.

"Fui al consultorio y me dijeron que el Gobierno, que Higiene y Epidemiología tienen conocimiento de la situación, y que no recomiendan utilizar el agua de la llave ni hervida", cuenta una vecina a este diario. "Nos pasamos la vida acarreando agua embotellada ahora. Y todo por la contaminación de la cisterna, porque se filtran esas aguas negras, pero por más que lo pedimos, no arreglan las tuberías de drenaje".

