El ex yerno de Raúl Castro supervisará la nueva política de precios en pesos cubanos

Las tiendas en moneda nacional podrán fijar los precios de los productos que comercialicen según una resolución del 30 de marzo publicada en la Gaceta Oficial este martes. Los jefes de las cadenas de tiendas tendrán ahora la facultad de decidir cuánto costarán los artículos que tengan disponibles a excepción de un grupo que se considera de primera necesidad, como los aceites comestibles, muslos y contramuslos de pollo y picadillos de ave y res.

La nueva disposición indica que esas medidas se harán bajo la supervisión del presidente del Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), que informará "a este Ministerio sobre los resultados obtenidos del proceso de descentralización, al cierre del año 2022". Gaesa es el conglomerado militar dueño de varias cadenas de tiendas en divisas y dirigido por el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, ex yerno de Raúl Castro y hombre fuerte del régimen.

El grupo de productos con el precio controlado también incluye artículos de higiene y aseo nacionales de línea económica, como jabón de tocador y baño, detergentes, pasta dental, desodorantes y frazadas. Llama la atención el ron Havana Club, que también queda como producto protegido.

La norma indica que, a la hora de fijar los precios, "se tomen en cuenta principios generales vigentes, con una evaluación integral de los costos y gastos con criterio de racionalidad y eficiencia, así como de la correlación con los referentes del mercado".

Las autoridades han denominado esta medida "descentralización de facultades al sistema empresarial", mientras el economista cubano Pedro Monreal la ha calificado de Tarea Ordenamiento 2.0. El experto la considera "una apuesta arriesgada, sin explicación de su racionalidad económica'' y cree que esa futura "flexibilidad microeconómica de precios" puede "provocar inestabilidad macroeconómica".

Para el economista, la decisión parece estar basada en que habrá un efecto positivo de la rentabilidad en la inversión, en vez de un efecto negativo en la demanda agregada por la reducción del ingreso real, lo que puede hacer que empeore la compleja situación, ya que existe pleno convencimiento de que los precios van a subir, en el contexto actual de altos costos para la producción por el encarecimiento de materias primas, importaciones o fletes, entre otras cosas.

Las primeras reacciones a la noticia, divulgada por los medios oficialistas Prensa Latina y Cubadebate, no han podido ser peores. Entre la población cunde el pánico de que los precios van a aumentar inmediatamente y temen que las empresas suban los precios tratando de obtener mayores beneficios.

"Otra medida más que en lugar de poner freno a la inflación y favorecer a la población, privilegia la rentabilidad de las empresas, de por sí ya altísima dadas las ventas en las discriminatorias tiendas en MLC. Veamos los precios que fijan ahora, evidentemente en lugar de bajar los precios van a subir como todo lo que ha quedado a discreción de los grupos empresariales, en un escenario de casi nula competencia minorista", advierte un lector que consigue captar la atención de un portavoz del Ministerio que le responde.

"El proceso de descentralización de facultades para la aprobación de precios está orientado a fortalecer las facultades del sistema empresarial. (...). Es conocido el incremento de los precios en el mercado internacional y la complejidad para nuestro país de acceder a financiamientos para su adquisición, con incrementos además, de gastos de fletes. Las empresas no pueden hacer un uso arbitrario de estas facultades sino que deben aplicar principios y procedimientos que les permitan cubrir los costos y gastos de comercialización. Ciertamente el proceso demanda de una supervisión y control que permita identificar las desviaciones, violaciones y rectificar oportunamente".

Aunque la preocupación es visible en la mayoría de comentarios a la noticia, también hay un importante sector que parece desengañado y se burla de las repercusiones que puede tener una medida como esta en un momento en que las tiendas en moneda nacional brillan por su ausencia o carecen de cualquier producto cuyo precio pueda ser liberalizado. La escasez de ofertas en este contexto es un factor determinante, ya que los precios irán al alza al ser escasa.

"Por favor, me da risa ¿Cuáles son las tiendas por pesos que venden esos artículos aquí en Mayabeque? Otra medida más impopular, en contra del pueblo trabajador, ya que con los míseros salarios podrán [comprar] menos, ya que cada jefe va a poner el precio que le dé la gana", replica una comentarista. Otro usuario, en Twitter, sintetiza la idea: "Tranquilo, en moneda nacional no venden ni mierda en este país, no hay problemas".

